Reünie voor oud-leerlingen SPWE, IMO en Sint-Jozef

Wie 60 wordt of ouder en middelbaar onderwijs volgde in Wevelgem, wordt uitgenodigd op de reünie op 15 februari. Inschrijven kan nog tot vrijdag 17 januari.

In juni 2023 studeerden de eerste zesdejaars af in Campus Sint-Pauluscollege dat onderdeel is van de scholengemeenschap Scholen-aan-de-Leie. “Het is de bedoeling dat we jaarlijks de afgestudeerden na een zeker aantal jaren terugroepen”, vertelt leerkracht Alexia Van Pelt. “Maar de komende jaren willen we ook andere oud-leerlingen uitnodigen. In 2022 was er een heel grote reünie voor alle oud-leerlingen, maar toen hadden we de indruk dat we de oudere leerlingen niet hadden bereikt. Vandaar dat we het dit jaar anders aanpakken.”

Drie jaar geleden werd de werkgroep die de reünies organiseert, opgericht. Leerkrachten Alexia Van Pelt, Isabelle Demeyere, Ellen Buyck, Nele Degryse, Liesbeth Vanhaezebrouck, Geertrui Vanderheeren, Jana Dejonckheere en Sanne Rigolle kregen steun van drie oud-leerkrachten: Gerda Depuydt, Erika Corne en Ann Nollet.

Dessertbuffet

Op zaterdag 15 februari is het dan zover, dan worden alle oud-leerlingen van het geboortejaar 1965 en vroeger uitgenodigd voor een reünie. Niet enkel de leerlingen van het Sint-Pauluscollege dat toen nog enkel voor jongens was, ook de leerlingen die hun middelbaar onderwijs volgden in het Instituut Maria Onbevlekt (IMO), de secundaire school voor meisjes. Ook de leerlingen van het vroegere Sint-Jozefscollege in Moorsele worden uitgenodigd.

“Het is niet evident alle adressen terug te vinden”, bekent Alexia Van Pelt. “We probeerden vele kanalen, ook de sociale media om hen te bereiken. Momenteel hebben we toch al 130 inschrijvingen. We komen samen in De Kleine Porsies op 15 februari om 14 uur waar we starten met een rondleiding, onze school is in de loop van de jaren toch heel wat veranderd. Om 15 uur is er een dessertbuffet, gevolgd door het officiële gedeelte. Er zullen ook wat oud-leerkrachten aanwezig zijn, ook met hen wordt het voor vele aanwezigen een aangenaam weerzien.”

Wie zijn vroegere klasgenoten of leerkrachten nog eens wil ontmoeten kan nog inschrijven tot vrijdag 17 januari. Dat kan via http://www.spwe.be/oudleerlingenof via een mailtje naar oudleerlingen@spwe.be. De kostprijs waaronder deelname aan het dessertbuffet is 15 euro.