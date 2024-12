Restauratie Menenpoort gaat laatste fase in: “Last post kan wel blijven doorgaan onder de hoofdhal”

Onder de Menenpoort zijn alle naampanelen opnieuw in ere hersteld. Slechts twee van de 1.210 panelen moesten worden vervangen. Ondertussen wordt een deel van de stellingen afgebroken. “Volgens de planning zijn alle naampanelen, zowel in de hoofdhal als in de galerijen komende lente terug zichtbaar voor het publiek.”

De iconische Menenpoort viert in 2027 haar 100ste verjaardag en het is de bedoeling dat het monument er dan opnieuw piekfijn uitziet. Daarom startte in 2023 een grote restauratieronde, die nu haar laatste fase nadert. “Het tijdelijke dak, dat nodig was voor de nieuwe dakdichting, werd verwijderd. Ook is de afbraak van een deel van de steigers, die sinds april 2023 het monument omhullen, begonnen”, zegt Louise Dujardin van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC).

Na voltooiing van de restauratie van de hoofdhal van de Menenpoort, zijn ondertussen alle bakstenen en natuursteen gevels hersteld en opnieuw gevoegd. Waar nodig werd steenherstel uitgevoerd, waaronder aan de details van de leeuw die prijkt op het dak van het monument. Slechts twee van de 1.210 panelen dienden volledig te worden vervangen. De oude metalen trappen van de trappentorens werden verwijderd, hersteld en teruggeplaatst. “De Menenpoort is ook voorzien van een nieuwe audio-installatie en de voorbereidingen werden getroffen voor het plaatsen van nieuwe architecturale verlichting”, aldus Louise Dujardin. “Vorige week namen we het tijdelijke dak weg dat werd opgericht om de nieuwe dakdichting te plaatsen. Dit was nodig zodat de werken konden voortgaan tijdens alle weersomstandigheden. Ook loopbruggen, die inspectie en onderhoud, alsook de poppy drop mogelijk maken worden momenteel geplaatst.”

Last Post

De afbraak van een eerste deel van de stellingen rond de Menenpoort loopt tot 20 december. “Om de veiligheid onder de Menenpoort tijdens deze werken te kunnen garanderen, zal er geen verkeer mogelijk zijn onder de Menenpoort”, weet de woordvoerster. “Na de werkuren en in het weekend blijven stukken voetgangerstunnels wel open, ook voor fietsers, die te voet, met de fiets aan de hand, verder kunnen. Na afbraak van de stellingen zal nog steeds éénrichtingsverkeer onder de poort noodzakelijk zijn. De Last post plechtigheid kan blijven doorgaan onder de hoofdhal.”

Vanaf midden januari start dan de installatie van het groendak op de Menenpoort, een dakbedekking die het dak van de Menenpoort volledig zal bedekken met vegetatie. “Dit eco-dak zal de levensduur van het dak verlengen, bijdragen tot de biodiversiteit, de luchtkwaliteit verbeteren en de regenwaterafvoer optimaliseren. We installeren ook nieuwe architecturale verlichting.”

‘Memorial to the Missing’

De Menenpoort werd op 24 juli 1927 ingehuldigd als ‘Memorial to the Missing’ – het monument waarop meer dan 54.000 vermiste strijdkrachten uit het Gemenebest (Commonwealth) bij naam worden herdacht. Opdat ook toekomstige generaties de Eerste Wereldoorlog zouden kunnen blijven herdenken, startte de CWGC, onder leiding van architectenbureau Bressers Architecten BV uit Gent, dit belangrijke project met restauratiespecialist Group Monument uit Ingelmunster. Zes Commonwealth-naties – het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Indië en Zuid-Afrika – financieren de werking van de CWGC in verhouding tot het respectievelijk aantal slachtoffers tijdens beide wereldoorlogen. De kosten voor de restauratiewerken worden door de CWGC uit dit budget gedragen. Daarnaast mag de CWGC via een premie binnen de thematische oproep ‘Erfgoed en Toerisme’ rekenen op financiële steun van de Vlaamse overheid, en op een bijdrage van stad Ieper.

Nieuw bezoekerscentrum

Een tijdje geleden opendede CWGC een nieuw bezoekerscentrum, op de hoek van de Menenstraat met de Bollingstraat. Het centrum is het perfecte startpunt voor een bezoek aan de WO I-begraafplaatsen. Bezoekers kunnen er ook souvenirs kopen en in de database duiken op zoek naar de plaats waar een bepaalde gesneuvelde ligt begraven.