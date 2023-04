Restauratie Hotel Terminus is gestart

Hotel Terminus, de linkervleugel van het stationsgebouw, wordt gerenoveerd. Of toch de gevels en het dak. Het gebouw staat ondertussen al enkele jaren leeg en is in slechte staat. De stad is eigenaar en zoekt een private invulling voor de site. De renovatie kost 2,2 miljoen euro.

In 2018 verwierf het Autonoom Gemeentebedrijf voor Grond en Bouwbeleid (AGGB) van de stad Oostende Hotel Terminus. Het gebouw was voordien in handen van de NMBS. Het vorige stadsbestuur had aanvankelijk het plan om hier een nieuw onderkomen te geven aan Toerisme Oostende. In deze legislatuur werd afgezien van die plannen. Er zijn nu wel werken gestart om de buitenschil, zijnde de gevels en het dak, te renoveren. “Door de renovatie van de ‘buitenschil’ voor onze rekening te nemen, zal het makkelijker zijn om Hotel Terminus op de markt te zetten. Intussen is duidelijk geworden dat er op die locatie niet per se een invulling moet komen voor Toerisme. Die zou heel wat ruimte innemen, waardoor de site misschien minder interessant zou zijn voor een externe partner”, zo liet burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) eerder al weten.

Markt bevragen

“De werken zullen ongeveer een jaar duren”, lichtte schepen Björn Anseeuw (N-VA) toe op de gemeenteraad dinsdag. “We kijken voor de invulling naar de private markt. Het is niet zo dat wij daar vanuit de stad denken een van onze behoeften te kunnen lenigen. Dit is een markant gebouw op een markante plaats, wij moeten dat de meest interessante invulling geven, die een meerwaarde biedt voor de stad. We moeten daar niet zelf intrekken. We zijn nog aan het bekijken wat er wenselijk is en daarna zullen we de markt moeten bevragen. Dat is hetzelfde dat we gedaan hebben met het Noordzeeaquarium”, lichtte de schepen toe.