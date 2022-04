Restaurant ‘t Gildeke in Lichtervelde trakteert Oekraïense vluchtelingen op Vlaamse lunch

Net als heel wat andere Vlaamse steden en gemeenten huisvest ook Lichtervelde enkele Oekraïense vluchtelingen. Dinsdagmiddag kregen ze te maken met de Lichterveldse gastvrijheid in restaurant ‘t Gildeke, waar Herbert Van Zieleghem hen een Vlaamse lunch aanbood. “Op deze manier willen we hen een hart onder de riem steken.”

Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne ontvluchtten heel wat inwoners hun thuisland om elders een veilig onderkomen te vinden. Zo ook in Lichtervelde, waar de Oekraïense vluchtelingen dinsdagmiddag te maken kregen met de lokale gastvrijheid. Restaurant ‘t Gildeke bood hen immers een gratis maaltijd aan. “Wij willen op die manier graag die mensen een hart onder de riem steken, want uiteindelijk komen ze hier in een land waar iedereen het redelijk tot zeer goed heeft, ook al beseffen we dat soms niet”, vertelt Herbert Van Zieleghem.

Overburen

“Toen ik hoorde dat de vluchtelingen onze overburen werden, dacht ik: die mensen zien regelmatig mensen die komen eten en genieten, dat moet hen iets doen. Daarom nodigde ik de ganse groep met hun vrijwillige begeleiders uit om te komen lunchen bij ons. Gewoon geld overschrijven naar een rekening waarvan ik niet eens weet of het geld wel ooit aankomt, deed ik liever niet. Bij hetgeen we nu doen, ben ik zeker dat die mensen daarvan kunnen genieten en even hun zorgen aan de kant kunnen zetten. Wij sprongen ook direct bij om wat materiaal uit te lenen om die mensen toch wat een comfortabele manier van wonen en leven aan te bieden.”

Gewoon geld overschrijven naar een rekening waarvan ik niet eens weet of het geld wel ooit aankomt, deed ik liever niet

“Ik wou die mensen graag laten zien dat we hier een warme thuis willen bieden na de gruwelijke omstandigheden in hun thuisland. Ook al hoop ik dat het snel opgelost raakt en dat ze misschien snel terug huiswaarts kunnen, maar dan met het gevoel dat we in Lichtervelde en in België mensen met een warm hart zijn.”

“De vluchtelingen waren alvast heel enthousiast over de invitatie. We lieten ze kennis maken met wat streekproducten, zoals stoofpotje van Wit blauw rund met Rodenbach en Belgische chocolade met Lichterveldse aardbeien.”

Menselijkheid

Zal dit een vervolg krijgen? “Als het van mij afhangt zeker wel! Ik denk altijd: stel dat wijzelf onze familie, vrienden en bezittingen moeten achterlaten, dan hoop je toch dat je ergens wat warmte, wat menselijkheid om je heen kan hebben.”