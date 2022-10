Restaurant Koer-Gette verhuist van Nieuwkapelle naar Kortemark

Klaas Vanhooren (35) en Sandra Van de Woestijne (50) verlaten straks hun restaurant Koer-Gette in Nieuwkapelle. Ze openen, onder dezelfde naam, een nieuw restaurant in Kortemark. Voor het pand in Nieuwkapelle wordt een overnemer gezocht.

In mei 2018 openden Klaas Vanhooren en Sandra Van de Woestijne samen hun eerste restaurant in de oude jongensschool in Nieuwkapelle. Het werd meteen, dankzij de eerlijke keuken en de toffe bediening, een succes. Klaas staat aan het fornuis, terwijl Sandra de bediening voor haar rekening neemt. Nu kochten ze een nieuw pand aan op de Markt in Kortemark. Daar vestigen ze een nieuw restaurant, weer met de naam Koer-Gette.

Nog niet weg

“We kwamen per toeval een pand tegen dat meteen in onze smaak viel. Het had werkelijk alles wat we zochten: een fijne restaurantruimte, een goede keukenruimte, een privé die ons aanstond en een tuintje waar we na een lange werkdag nog even tot rust kunnen komen”, vertelt Klaas.

“Maar we zijn hier nog niet weg. We blijven nog in Nieuwkapelle, zeker tot eind dit jaar. Het is hier een enorm succes geworden en het is zo leuk dat mensen steeds de weg naar hier blijven vinden en terugkomen”, geeft Sandra mee. “We hebben hier goed gewerkt. Ondanks de coronasluiting en de stijgende energiekosten hoor je ons niet klagen. Het wordt in Kortemark kleiner dan hier. We hebben hier 44 tafels terwijl we er daar 22 zullen hebben, dat zal ook nog meer tijd geven om onze klanten in de watten te leggen. We kijken er enorm naar uit om daar te starten, maar zullen het hier toch ook wel een beetje missen.”

Valentijn

De eigenaar van het pand wil het nu verkopen of verhuren en er zou al een optie zijn. “We zijn hier zowel als restauranthouders, als koppel en als mens enorm gegroeid, dankzij de vlotte samenwerking tussen ons beiden. We hoeven geen woorden, een blik is genoeg. Dankzij hard werken hebben we er hier een succes kunnen van maken en in Kortemark zullen we het niet anders doen. We hopen tegen valentijn in Kortemark te kunnen openen. Eerst zullen we daar nog enkele werken doen”, aldus Sandra. (ACK)

Voor openingsuren en meer info kan men terecht op www.koer-gette.be.