Reporter mee op stap met Kortrijkse Paashaas Yves naar woonzorgcentrum De Korenbloem

Yves Vanoosthuyse (49) heeft zijn rijwoning in de Jan Breydellaan 15 in de Sint-Janswijk versierd met een drieduizend paaseieren en tweehonderd paashazen, maar daar stopt de paasvreugde niet. Samen met stadsreporter en “paashulpje” Margot Demeulemeester bezocht hij het woonzorgcentrum De Korenbloem wat verderop.

Hij verdeelde er chocolade eitjes, snoepzakjes, gevulde paaseitjes met speelgoed en een hoop paasballonnen. “Ik wil voor even een lach op hun gezicht toveren, hun zorgen en problemen laten vergeten. Ik doe graag zot om hen wat geluk te brengen.”

Vroeger woonde Yves samen met zijn man Bradley Hackwell-Delannoy in een cul-de-sac in Engeland en ging hij eveneens rond als paashaas bij de buurt. “Mijn mama Yvette woonde de laatste drie jaren van haar leven bij ons in omwille van haar slechte gezondheid. Ze was moeilijk te been en lag aan het raam. Ze miste de feestdagen, dus ik wou de kerstsfeer voor haar wat dichter bij huis brengen. Ik deed hetzelfde met Pasen. Ik zorg graag voor mensen, dat heb ik altijd gedaan. Ik ben een mens-mens. Ik maak graag mensen blij.”