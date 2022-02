Repair Café in Roeselare op zoek naar vrijwilligers

De vrijwilligers van Repair Café zijn op zoek naar extra helpende handen om op vooraf bepaald herstelmomenten elektrische toestellen, fietsen met kleine mankementen of kledij een nieuw leven te geven.

Repair Café is een menslievend concept waarbij koffiezetapparaten, grasmaaiers, fietsen, multimedia, meubels, broeken of jurkjes hersteld kunnen worden. “Het herstellen gebeurt door vrijwilligers met een flinke dosis gezond verstand en een ruime technische interesse”, klinkt het bij voortrekker Michel Gellynck.

“Professionele kennis is absoluut geen voorwaarde. Via ons team van een vijftiental deskundige medewerkers, kun je ongetwijfeld heel wat herstelervaring opdoen en je persoonlijke technische vaardigheden verrijken. Daarnaast vinden we sociaal ingesteld zijn, een ideale eigenschap. Je komt in een team terecht van enthousiaste collega’s die zich met veel plezier inzetten om defecte spullen een tweede leven te geven.” Het concept is trouwens niet alleen plezierig en milieu-efficiënt. “Samen halen we heel wat voldoening uit de oprechte dankbaarheid en hemelsbrede glimlach van mensen die ons Repair Café bezoeken.”

Oprechte dankbaarheid

“Onlangs kwam een alleenstaande bejaarde langs met een oude videorecorder. Hij woonde nog zelfstandig en haalde heel wat plezier uit het herbekijken van video-opnames van zijn kinderen en kleinkinderen. Toen de hersteller in kwestie de knoppen had gereinigd en de snelheid van het toestel had aangepast, bleek dat niet alleen dat videoapparaat van de wegwerpberg was gered maar dat die bejaarde man een krop in de keel had van dankbaarheid. En daar doe je het echt wel voor”, zegt Michel.

“Je wordt regelmatig getroffen door de verhalen die onze bezoekers tijdens het herstellen vertellen. Zo’n herstelling is trouwens volledig gratis. Zorg voor het milieu is onze belangrijkste motivator. Wat kan hersteld worden, zal niet op de afvalberg terecht komen. Dit concept zit echt wel in de lift”, benadrukt Michel. “De voorbije maanden voelden we de vraag stijgen. Dat groeiend aantal aanvragen kan enkel opgevangen worden door een uitbreiding van onze vrijwilligersgroep. We zijn momenteel vooral op zoek naar mensen die uit de voeten kunnen met elektrotoestellen en kapotte kledij. Na de uitleg houden we op die verwelkomings-dag aansluitend een herstelmoment, zodat potentiële vrijwilligers concreet zien wat er tijdens zo’n namiddag precies gebeurt. Een herstelmoment is iets anders dan een Repair Café. Tijdens een herstelmoment is er geen publiek. Die activiteit is gegroeid tijdens de coronaperiode zodat het herstellen niet helemaal stil kwam te staan.”

Deze nobele actie wordt ondersteund door het initiatief ‘Roeselare Repareert’, een breder samenwerkingsverband met Stad Roeselare en andere stakeholders met als doel het belang van herstellen breder uit te dragen.