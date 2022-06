Renovatie Sint-Annakapel in Dentergem start heel binnenkort: “Ruïnegevoel zoveel mogelijk behouden”

Eerstdaags start de renovatie van de Sint-Annakapel in Dentergem. De ruïne, op de grens met Tielt, zal omgetoverd worden tot een evenementlocatie. Er komt een exporuimte, een workshopruimte en een dakterras met een uitkijkpost voor toeristen en passanten.

De renovatieplannen van de kapel langs de Tieltseweg dateren al van oktober 2020 en hoewel ook de bouwvergunning al ruim een jaar binnen is, lieten de effectieve werken toch nog even op zich wachten. “Het project heeft inderdaad even stilgelegen”, bevestigt Benjamin Denef van DMOA Architecten, de vennootschap die eigenaar is van de kapel. “Onze aannemer had door omstandigheden een jaar vertraging en hoewel we in die tijd wel gekeken hebben naar andere aannemers hebben we besloten om toch aan hem vast te houden. We waren immers niet per se gehaast en wilden graag met echte ambachtslui werken. We zijn dan ook tevreden dat de werken nu aangevat kunnen worden.”

Publieke functie

De plannen zelf bleven – op wat finetuning na – ongewijzigd. Zo is het nog steeds de bedoeling dat de kapel, die dateert uit 1864, een publieke functie krijgt. “Op het gelijkvloers komt een workshop- en exporuimte en het eerste verdiep zal afgehuurd kunnen worden voor evenementen”, duidt Benjamin Denef. “Op de zolderring komt dan weer een dakterras dat zal dienen als uitkijkpost. Via een buitentrap zal het dakterras altijd toegankelijk zijn voor toeristen en passanten. Het zal hen een prachtig uitzicht geven over de Meikensbossen en de Poelbergomgeving.”

Ondanks al die werken zal het uitzicht van de kapel wel min of meer hetzelfde blijven. “We willen immers dat het ruïnegevoel aanwezig blijft. Dat doen we onder meer door het uitzicht van de buitenmuren zoveel mogelijk te behouden. Op die manier zal het silhouet van het verval nog steeds aanwezig zijn. Net dat maakt de kapel immers zo herkenbaar. Tussen die buitenmuren zullen we dan eigenlijk een soort doos bouwen.” Waar ooit de sacristie zat, komt dan weer een driehoeken zijbouw. “Daar komen onder meer de trappen, de ingang en de vestiaire. Zo kunnen we de kapel zelf ontlasten van die bijfuncties en de ruimtes zo ruim en open mogelijk houden.”

Zo moet de kapel er gaan uitzien. © IF

Over een jaar zouden de werken klaar moeten zijn. Tot tevredenheid van Dentergems burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht): “Het heeft een tijdje geduurd, maar ik ben heel blij dat de kapel terug in ere hersteld zal worden. Zo zal de uitkijktoren een grote meerwaarde zijn voor de hele omgeving.” (TM)