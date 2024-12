René Messely uit Lendelede mag bij de U19 van Soudal Quick-Step koersen

René Messely fietst komend seizoen bij de U19 van het Soudal Quick-Step Pro Cycling Team. “Uiteraard ben ik blij dat ik als 16-jarige bij die ploeg terecht kan”, zegt René. “Omdat het voor mij een unieke kans is om me voor te bereiden op een mogelijke professionele carriére als wielrenner!”

René Messely, na Alec Segaert opnieuw een ontluikend wielertalent in Lendelede, is de zoon van Nik Messely en Katrien Decanniere uit de Winkelsestraat (kantoor Argenta).

“Ik probeerde al heel jong allerlei sporten uit”, zegt René. “Onder andere basket, judo, voetbal en toen ik pas 9 jaar was begon ik met triatlon. En dat deed ik een 5-tal jaar en het ging ook vrij goed. Fietsen en lopen kon ik het best, zwemmen ietsje minder. Toen ik 14 jaar was besloot ik me toe te leggen op het wielrennen. Ik begon als derdejaars aspirant en reed een 5-tal wedstrijden bij het Gaverzicht-team.

Van mama

René zegt dat hij het sportieve meekreeg van zijn mama. “Ze is triatlete en nam al verschillende keren deel aan ‘Ironman Triathlon’s’ in het buitenland. Ik zette de stap naar het wielrennen en wil me daar nu 100 procent op focussen. Net als Alec Segaert. Zijn broer Loïc, die ook zelf koerste, is nu mijn trainer. Mijn specialiteit? Heel toevallig dezelfde van Alec: tijdrijden! Een sprinter zit er niet in mij.”

De eerste koersjaren van René verliepen vrij goed. “Ik stond voor het eerst op het podium als eerstejaars nieuweling op het Provinciaal Kampioenschap (PK) tijdrijden in Ruddervoorde op 16 april 2023. Iets later, op 1 mei, was ik 3de op het Belgisch Kampioenschap (BK) tijdrijden in Waregem. In 2024 was ik weer 2de op het PK tijdrijden in Ruddervoorde, 9de in Gent-Wevelgem, 2de op het BK tijdrijden in Geeraardsbergen, 3de in Beernem en Pittem, 2de in Lendelede en 3de in de ‘Chrono des Nations’ in Frankrijk.”

Gent-Wevelgem

René’s wielertalent werd door de scouts van Soudal Quick-Step ontdekt. “Toen ik daar mee was in de kopgroep, denk ik. De eerste contacten verliepen via mijn papa en uiteindelijk kreeg ik een contract om bij het U19-team te rijden. Mijn ploegleiders zijn Kevin Hulsmans en Steven Delandsheer. Aan welke wedstrijden ik zal deelnemen en hoe ik zal moeten trainen, moet nog allemaal besproken worden in het team.”

René studeert momenteel aan de sportschool KTA in Brugge. “Ik zit er in het 4de jaar secundair en voel me daar goed in mijn vel. Ik kan er wekelijks 6 uur trainen als wielrenner. En koersen en studeren zal zeker te combineren zijn, net als dat bij Alec het geval is.” (IB)