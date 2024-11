Regio Brugge bundelt krachten in actieplan om nieuwkomers te laten participeren

Het Vlaams inburgeringstraject krijgt er met het participatie- en netwerktraject ‘4U’ een vierde pijler bij. Dit traject helpt inburgeraars hun sociaal netwerk te versterken en uit te breiden. De andere drie pijlers zijn maatschappelijke oriëntatie, Nederlands en het traject naar werk.

Om de vierde pijler vorm te geven stelde Vlaanderen achttien referentieregio’s op om een actieplan te ontwikkelen. Een van deze regio’s is regio Brugge en omvat Knokke-Heist, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Zuienkerke, Beernem, Torhout, Oostkamp, Zedelgem en Brugge. Deze regio kreeg als naam ‘4U’.

Actieplan voor regionale uitdagingen

Regio Brugge stelde een actieplan op om de regionale uitdagingen de komende twee jaar aan te pakken. Naast een doelgroepenanalyse en lokale inclusiememoranda, komt er een kwaliteitslabel voor het nieuwe aanbod. Ook worden er extra vormingen gegeven aan organisaties die nieuwkomers willen verwelkomen. Daarnaast richt de regio zich op buddywerking, vrijwilligerswerk en een aanbod gecreëerd door de nieuwkomers zelf. Tot slot wordt Wijkwerking geïntegreerd in de vierde pijler.

Om dit actieplan te laten slagen, schakelt regio Brugge ook de expertise van FMDO (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties), Refu Interim, Werkkracht10, Avansa regio Brugge en het Agentschap Integratie en Inburgering in.

“Met dit actieplan willen we een meer ontvangende regio creëren, waar nieuwkomers effectief integreren en participeren, ondersteund door een sterk netwerk aan lokale besturen, organisaties en inwoners”, zegt schepen Pieter Marechal.

Kick-off

De officiële kick-off van het goedgekeurde regionale actieplan vond dinsdag plaats in Wijkcentrum Xaverianen in Sint-Michiels. De aanwezige professionals konden er kiezen uit zes workshops, gevolgd door een netwerkreceptie. Lokale organisaties kunnen op www.ikdoemee.be hun activiteiten voor nieuwkomers online plaatsen via de UIT-databank aan de hand van taaliconen. Nieuwkomers en anderstaligen kunnen er op hun beurt alle activiteiten in één oogopslag voor regio Brugge raadplegen.