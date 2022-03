Regenboogcafé in ARhus is de nieuwe, veilige ontmoetingsplaats voor LGBTQIA+-gemeenschap in Roeselare

In Roeselare gaat op 21 april het Regenboogcafé voor het eerst open. het moet een veilige plek zijn waar de LGBTQIA+-gemeenschap kan samenkomen. ARhus werd gekozen als locatie en daar vond ook de voorstelling van het project plaats.

Stad Roeselare zet concrete stappen in het Regenboogbeleid. In 2017 ondertekende de Stad al het Regenboogcharter waardoor het zich verbond zich in te zetten voor de noden van de LGBTQIA+ gemeenschap. Afgelopen jaar nam de stad al enkele stappen en richtte het een Regenboognetwerk op. Het netwerk bestaat uit professionelen en leden van de gemeenschap zelf, aangevuld met hun vrienden en familie. Het Regenboognetwerk werkte aan een concreet actieplan, waarbij de noden van de gemeenschap centraal staan. “Een laagdrempelige, inclusieve plek waar we elkaar kunnen ontmoeten.” Dit kwam naar voor als de grootste nood van LGBTQIA+-personen in Roeselare en omstreken toen het Regenboognetwerk voor de eerste keer samenkwam in oktober vorig jaar in kenniscentrum ARhus.

Iedereen welkom in ARhus

Nico, één van de deelnemers van het netwerk, verduidelijkt: “Ik vind persoonlijk dat er een safe space nodig is zodat queer mensen van alle leeftijden met vragen er terecht kunnen, vrienden kunnen maken en zichzelf kunnen zijn zonder te moeten denken Oei, zien mensen het dat ik trans ben? Of Ik zal mezelf wegsteken zodat ik veilig kan zijn.”

Met het Regenboogcafé bieden de partners van het Regenboognetwerk (Stad Roeselare, ARhus, CAW, Jeugdraad Roeselare en Unia) een antwoord op deze nood. “De leden van het Regenboognetwerk suggereerden zelf het ARhus Café als locatie. Iedereen is welkom in ARhus. Fijn dat mensen dit weten en dat er ook meteen aan ons gedacht wordt als het over inclusie gaat.”, aldus Yves Rosseel, directeur van ARhus.

“Het Regenboognetwerk, en dus ook dit Regenboogcafé, onderstreept ons engagement voor de LGBTQIA+ gemeenschap. Zo zetten we in op sensibilisering en samenwerking om discriminatie en geweld tegen homofobie in Roeselare tegen te gaan. We werken daarvoor samen met diverse verenigingen en organisaties uit het middenveld en met de politie”, verduidelijkt schepen Michèle Hostekint.

Het Regenboogcafé is er voor en door burgers

De eerste editie van het Regenboogcafé vindt plaats op donderdag 21 april om 19 uur. Het einde is voorzien om 21 uur. Alle LGBTQIA+-personen (Lesbisch, Gay, Biseksueel, Trans, Queer / Questioning, Interseks, Aseksueel, +: alle andere oriëntaties, genders en geslachten), maar ook hun vrienden en familie, zijn er welkom! “In ARhus staan inclusie, gelijkheid en respect centraal. Met het Regenboogcafé creëren we voor deze doelgroep een veilige omgeving. Twijfel je of ben je wat nerveus om te komen? Breng gerust iemand mee! Of stuur een berichtje via Instagram (@deniza_hack) of mail naar deniza.miftari@arhus.be. Dan kunnen we op voorhand al eens een babbeltje doen.”, stelt Deniza Miftari, projectmedewerker bij ARhus.

Het Regenboogcafé is in de eerste plaats een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en anderen kan ontmoeten. Het kenniscentrum hoopt ook dat er verhalen, ervaringen en kennis gedeeld zullen worden. Daarom zet het bijvoorbeeld ook collectiematerialen en spelletjes met een link naar de LGBTQIA+- community in de kijker. “En we hebben al wat inspiratie voor nieuwe activiteiten en initiatieven. Maar we zijn vooral ook benieuwd naar suggesties van de deelnemers. Het Regenboogcafé is er voor en door burgers!” sluit Deniza af.

Meer info www.arhus.be/regenboogcafe