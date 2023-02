Recyclagepark in Avelgem zal de komende tijd toch niet sluiten

In Avelgem was er de afgelopen weken onduidelijkheid omtrent een eventuele tijdelijke sluiting van het recyclagepark. Dit kwam door de ophaalkalender die in januari werd gedistribueerd aan alle inwoners.

In januari werd er in Avelgem een ophaalkalender rondgedeeld waarin vermeld stond dat het recyclagepark tijdelijk zou sluiten omdat er verbouwingen zouden plaatsvinden. Dit zorgde meteen voor enige ongerustheid bij de inwoners. “De mensen hoeven zich niet ongerust te maken”, stelde schepen Tom Beunens tijdens de gemeenteraad, “het recyclagepark zal de komende tijd nog niet sluiten.”

“De werken aan het recyclagepark zijn uitgesteld dus er is geen reden tot paniek. De kalender was al gedrukt in december toen dat nog niet geweten was. Het zou een te grote kost geweest zijn om alles opnieuw te drukken. Daarom hebben we ze toch rondgedeeld.”

Wanneer de werken dan wel zouden doorgaan kon Beunens nog niet zeggen. (JDB)