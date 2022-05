Recyclagepark aan N43 in Harelbeke krijgt aparte in- en uitrit

Omdat heel veel mensen uit Harelbeke, maar ook uit Kortrijk en de regio de weg naar het recyclagepark aan de N43 vinden moet er blijkbaar een en ander veranderen.

“Het verkeer in en uit loopt vlot, maar we willen de site beter indelen om drukte te vermijden”, luidt het. “Er rijden ook vuilwagens rond en onze mensen werken ook op de site. We gaan de onoverzichtelijke situatie aanpakken”, delen Koen Delie en Johan Bonnier van Imog mee.

Het plan ligt nu op tafel om een aparte in- en uitrit te maken. “We willen kruisend verkeer vermijden. De ingang blijft op ongeveer dezelfde plaats, de uitgang zal iets verderop zijn. Er komt een nieuwe groenere parking voor de medewerkers waar laadpalen zullen komen die ook door de bezoekers kunnen gebruikt worden.”

In de toekomst wordt er ook een deelbestelwagen en een deelaanhangwagen geplaatst voor mensen die geen wagen hebben en met grof huisvuil naar de site willen gaan. Die zal men kunnen huren. Het plan wordt nu in verschillende delen voorgelegd aan de provincie die de vergunning moet goedkeuren. Als alles goed zit kunnen de werken starten begin 2023.