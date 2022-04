Rechercheurs federale gerechtelijke politie Veurne en Ieper willen staken tegen gedwongen verhuis naar Brugge of Kortrijk

De 21 nog overgebleven rechercheurs van de federale gerechtelijke politie (FGP) in Veurne en Ieper willen staken. Ze zijn niet akkoord met het plan om hen gedwongen te verhuizen naar de sites van de FGP in Brugge en Kortrijk. “Dit plan is nefast voor burgers en voor rechercheurs die meer uren in de auto zullen zitten en daarvoor zelf zullen opdraaien”, zegt Florent Platteeuw van de vakbond VSOA.

Het plan om de afdelingen van de FGP in Veurne en Ieper te laten samensmelten met de afdelingen van Brugge en Kortrijk, én hen in dezelfde gebouwen onder te brengen, is niet nieuw. Al enkele jaren gaan daarover geruchten de ronde, net als bij de samensmelting van dezelfde gerechtsgebouwen.

Geen compensatie voor brandstof

Maar het plan zit nu in een stroomversnelling want de rechercheurs en laboranten kregen nu een keuzeformulier om hun voorkeursdienst aan te duiden. De directeur van de FGP in West-Vlaanderen, hoofdcommissaris Kurt Desoete, wil de politieteams dit jaar nog verhuizen van Veurne en Ieper naar de bestaande gebouwen in Brugge en Kortrijk.

De 10 en 11 rechercheurs die nu nog aan het werk zijn in respectievelijk Veurne en Ieper zijn misnoegd. “Die mensen zien dat plan helemaal niet zitten”, zegt Florent Platteeuw van politievakbond VSOA, en zelf ex-FGP’er in Veurne.

6.000 euro brandstof per jaar

“Ze liggen er wakker van. De gevolgen zijn ook groot. Zeker voor de rechercheurs. Sommigen zullen 60 kilometer moeten rijden naar hun werk, anderen tot 140 kilometer. Voor hen bestaat er geen vergoeding voor woon-werkverkeer. We berekenden dat volgens de huidige prijzen dit hen tot 6.000 euro brandstof per jaar kan kosten. Uit eigen zak. Dit kan op geen enkele manier gecompenseerd worden.”

“En ze zouden elk jaar meer dan 400 uren in de wagen zitten om te kunnen gaan werken. Daarnaast zijn er ook gevolgen voor de burgers. Slachtoffers zouden om verhoord te worden ook diezelfde afstanden moeten afleggen. Men neemt zo de lokale verankering weg. Speurders die bekend zijn en vertrouwd zijn met hun regio kunnen sneller informatie bekomen. Dit plan is echt niet goed. We hopen dat de beleidsmakers dit inzien en dienen alvast een stakingsaanzegging in.”

Begrip, maar plan blijft

Hoofdcommissaris van de FGP West-Vlaanderen Kurt Desoete heeft begrip voor de onvrede maar blijft achter het plan staan. “Dit komt de efficiëntie absoluut ten goede”, zegt hij.

“Speurders fysiek samenbrengen zorgt voor een betere uitwisseling van info en ervaring. Daarnaast is het ook een zaak van gezond beheer. Twee gebouwen openhouden én onderhouden voor 10 en 11 mensen is niet logisch. Het kost pakken geld. Ik heb begrip voor de onvrede, bijvoorbeeld bij de extra kosten voor de mensen. Ik zoek graag mee naar een oplossing daarvoor en wil praten met de overheid.”

“Daarnaast gaf ik de speurders bijvoorbeeld de keuze om te verhuizen naar hun voorkeurssectie. Door corona is het werk ook minder plaatsafhankelijk geworden, bijvoorbeeld door soepeler te zijn in telewerk voor sommige aspecten van de job.” Na de paasvakantie wordt verder onderhandeld. (JH)