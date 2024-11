Realisatie Blekerij-site in Torhout: eindelijk schot in de zaak

Tussen de Zuidstraat en de Blekerijstraat in Torhout, waar zich nu de parking Blekerij bevindt (ook nog parking Deprez genoemd), zullen het stadsbestuur en de sociale woonmaatschappij Thuiswest een bouwproject realiseren. Er zijn 26 sociale appartementen voorzien, net als een nieuwe parking en een publiek toegankelijke tuin.

Jarenlang werden er tevergeefs plannen gesmeed voor een sociaal huisvestingsproject op de Koer Vanthuyne en de parking Deprez. Discussies over de eigendomsgrenzen, parkeerplaatsen en de woonkwaliteit gooiden telkens roet in het eten. Drie jaar geleden was het masterplan er plots wel. Maar pas nu werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Thuiswest (vroeger De Mandel) aan de gemeenteraad voorgelegd. Maandagavond gaf de raad zijn zegen.

26 sociale appartementen en 75 parkeerplaatsen

Het plan voorziet in een kwalitatief complex met 26 sociale appartementen en een ondergrondse garage voor de toekomstige bewoners. De bijhorende openbare parking met 65 parkeerplaatsen zal bereikbaar zijn vanaf de Kortemarkstraat en de Zuidstraat. Daarnaast wordt de Blekerijstraat heringericht. De straat krijgt meer groen en voor de fietsers en voetgangers komt er extra ruimte. De tien buurtparkeerplaatsen brengen het totaal op 75 parkeereenheden.

Zo zou de site Blekerij er over enkele jaren moeten uitzien. © JS Johan Sabbe

Naast het gebouw komt een perceel groen van 1.500 m², een mooi extraatje centraal in de stad. In die tuin zullen er speelelementen staan. Het geheel zal voor de binnenstad een groene troef betekenen.

Het plan kwam drie jaar geleden tot stand na uitgebreid overleg met de verschillende stadsdiensten en de mobiliteitsexperts. Recent nog werden de buurtbewoners uitgenodigd voor een infomarkt waarop ze hun opmerkingen kwijt konden.

De gemeenteraad keurde ook een samenwerkingsovereenkomst met Fluvius goed met het oog op de rioleringswerkzaamheden. De parking wordt als openbaar domein bestemd. Dat is nodig om subsidies te kunnen ontvangen voor het project.

Thuiswest wil nu zo snel mogelijk een omgevingsvergunning aanvragen. De start van de bouw wordt in de loop van 2026 verwacht. De uitvoering zal in fasen gebeuren, rekening houdend met de bereikbaarheid van de parking.