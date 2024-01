Rattenplaag in De Groene Meersen net voor traditionele nieuwjaarsdrink opgelost

De rattenplaag die sinds eind november heerste op vrijetijdssite De Groene Meersen is opgelost. Net op tijd voor de traditionele nieuwjaarsdrink die nu zondag georganiseerd wordt. “We zullen er toosten op een gezond, gelukkig en bruisend nieuwjaar voor onze gemeente en alle inwoners”, aldus burgemeester Annick Vermeulen.

Na de vaststelling van een rattenplaag eind november 2023 ten gevolgde van de hevige regenperiode daarvoor had het Zedelgemse gemeentebestuur beslist om de cafetaria op De Groene Meersen tijdelijk te sluiten en alle activiteiten met catering, eten en drinken te verbieden. “De bestrijding van de ratten is professioneel aangepakt en gebeurde in fases. Intussen hebben we ook infrastructuurwerken uitgevoerd. Dit in combinatie met preventieve maatregelen, zorgt ervoor dat de site De Groene Meersen met inbegrip van de cafetaria weer volledig opengesteld kan worden voor alle activiteiten met consumptie, eten en drank. We zijn hier zeker blij om en kunnen dan ook iedereen geruststellen. De afsluitende reiniging en desinfectie is gebeurd op zaterdag 30 december, helemaal volgens vooropgesteld plan”, aldus burgemeester Annick Vermeulen.

Sinds dinsdag 2 januari mogen alle activiteiten opnieuw doorgaan op De Groene Meersen, waar het gemeentelijke zwembad, de sporthallen, het jeugdcentrum en ook de bibliotheek zich bevinden. De cafetaria opent zijn deuren opnieuw op vrijdag 5 januari om 17 uur.

Nieuwjaarsreceptie

Traditioneel wordt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zedelgem voor de inwoners georganiseerd op de eerste zondag van de maand. “Nu de ratten bestreden zijn, kunnen we volgens plan en volgens onze traditie de nieuwjaarsdrink voor de inwoners in De Groene Meersen op zondag 7 januari organiseren. Zedelgemnaren zijn welkom van 11 tot 14 uur in de grote sporthal. We feesten het nieuwe jaar in met animatie voor de kinderen, drankjes, hapjes en een optreden van Jan Wuytens en zijn muzikanten. We zullen er toosten op een gezond, gelukkig en bruisend nieuwjaar voor onze gemeente en alle inwoners”, besluit de burgemeester.