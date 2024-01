“Ramp vermeden”: Sint-Niklaaskerk Oostduinkerke vult zich tijdens misviering met levensgevaarlijke CO-waarden

Zowel de hulpdiensten als de burgemeester van Koksijde zijn enorm geschrokken na een incident in de Sint-Niklaaskerk van Oostduinkerke zondagochtend. Door een gat in de afvoerbuis van de verwarmingsinstallatie vulde de kerk zich met CO. Een twintigtal misvierders werden onwel. Ook de pastoor moest naar het ziekenhuis. “We laten alle kerken in Koksijde nu controleren”, zegt burgmeester Marc Vanden Bussche.

Het incident gebeurde tijdens de zondagmis van 10 uur in de Sint-Niklaaskerk in de Leopold II-Laan in Oostduinkerke. Een twintigtal misvierders woonde de plechtigheid bij. Ook de conciërge van het gebouw, de pastoor en de vrouw die op het orgel speelt waren aanwezig. Tijdens de viering voelden verschillende aanwezigen zich onwel worden. Ze klaagden over hoofdpijn en hartkloppingen, zeker naar het einde van de mis toe. Tijdens de viering werd al een deur opengezet voor wat extra frisse lucht. Dat zou nadien mogelijk hun redding blijken.

“Levensgevaarlijke waarden”

Nadat de mis afgelopen was belde de conciërge voor de zekerheid toch de brandweer op voor een controle. “Ze vertrouwde het zaakje niet en had helemaal gelijk”, zegt brandweerluitenant Marc Villé van post Oostduinkerke. “Toen we de kerk nog maar betraden sloegen onze CO-meters tilt. Ze gaven een niveau van 600 tot 700 ppm (parts per million, red.) aan. Dat zijn levensgevaarlijke waarden. Ter vergelijking: in een huis of kleiner gebouw leidt dit tot bewusteloosheid en zelfs slachtoffers. We lieten het gebouw dan ook onmiddellijk ontruimen en betraden het zelf enkel met adembescherming. Op dat moment was de mis al afgelopen. Enkel de pastoor en de vrouw die het orgel bediende vonden we nog in de zomerkapel. Hen evacueerden we en lieten we overbrengen naar het ziekenhuis. Vervolgens gingen we op zoek naar de oorzaak. CO stijgt, dus naarmate we hoger gingen, stegen de CO-waarden nog meer. De grootte van het gebouw is hier de redding gebleken. Je kan echt zeggen dat er een ramp vermeden werd.”

Gat in afvoerbuis verwarming

Ook de politie kwam ter plaatse en hun diensten contacteerden nog alle misvierders die gekend waren. Minstens vijf van hen gingen nog naar het ziekenhuis voor een check-up. Enkelen contacteerden al hun huisarts.

De brandweer ging intussen op zoek naar de oorzaak. Die werd gevonden bij de verwarmingsinstallatie, die op gas werkt. In een afvoerbuis komende van de gasbrander bleek een gat gebrand te zijn. Daardoor werden de rookgassen niet naar buiten maar in de kerk geblazen, met alle gevolgen van dien. “We verwittigden ook Fluvius, maar vaardigden meteen een totaalverbod uit om de kerk te betreden. Zelfs lieten we onze grote debietventilatoren aanrukken om de kerk langdurig te ventileren”, zegt luitenant Marc Villé.

Alle kerken nazien

Ook de gemeente Koksijde-Oostduinkerke werd op de hoogte gebracht. “We zijn erg geschrokken”, geeft burgemeester Marc Vanden Bussche mee. “Ook wij beseffen dat hier een ramp vermeden werd. De kerk blijft voorlopig gesloten en nog vandaag zitten we samen met de kerkfabriek, die verantwoordelijk is voor de gebouwen. We zijn van plan om de vijf kerken in de gemeente volledig na te zien. Naast die van Oostduinkerke is vooral de OLV-kerk in Koksijde nog in gebruik. We investeren genoeg in onze kerken en die zijn normaal up-to-date. In de kerk van Oostduinkerke was er door ouderdom een gat gebrand in de buis. Overal zal alles nu nagezien worden.” (JH)