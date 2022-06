Radiozender Joe verkiest koningspoedel van Eva Van Der Sanden tot Mister Elegantie: “Maurice is mijn eerste eigen hond”

Radiozender Joe ging in samenwerking met Hupple op zoek naar de leukste hond van Vlaanderen. Raf Van Brussel en Rani De Coninck en de juryleden van dienst Julie en Jacques Vermeire bekroonden niet enkel de leukste hond, maar ook in tal van andere categorieën werd een laureaat gekozen. In de categorie Mister Elegantie ging koningspoedel Maurice (3) uit Lombardsijde lopen met de titel. Zijn baasje Eva Van Der Sanden (25) is in de wolken met het resultaat.

“Maurice is gewoon een heel lieve hond die houdt van het leven en van ravotten, hij is actief, slim en, ja hoor, heel elegant”, zegt Eva Van Der Sanden als we haar vragen om Maurice voor te stellen. Zijzelf is onderofficier air mission support op de basis Koksijde, maar iedere dag maakt ze de nodige tijd vrij om bezig te zijn met haar koningspoedel.

Strand en zee

“Ik kom uit Antwerpen en woon nu twee jaar in Lombardsijde. We hebben ons allebei al helemaal aangepast aan strand en zee”, lacht Eva. “Ik vertoef graag op het strand en Maurice speelt er supergraag. Ik maak iedere dag een wandeling met hem of we leggen een traject af op de rolschaatsen. Maurice heeft echt wel heel wat kwaliteiten, hij is ook een heel goede waakhond en een heel trouwe viervoeter.”

De liefde voor honden heb ik van thuis uit meegekregen

Eva is haar hele leven al zot van honden. “Thuis hebben mijn ouders altijd al een hondje gehad en de liefde voor honden heb ik van thuis uit mee gekregen, maar Maurice is eigenlijk mijn allereerste eigen hond. Ik heb lang nagedacht vooraleer ik een bepaald ras zou kiezen en online heel wat testen gedaan om te zien welke hond ik in huis ging nemen. Toen ik mijn wensen doorgaf, kwam ik telkens opnieuw weer bij de koningspoedel terecht en zo is Maurice bij mij terechtgekomen toen hij amper 8 weken oud was. Ik had dan een hond, maar hij moest uiteraard ook nog een naam krijgen en ook daar ben ik niet over een nacht ijs gegaan. Ik heb dan maar gekozen voor een Franse elegante naam en het is Maurice geworden.”

Over de wedstrijd zelf, is niets anders dan lof te horen bij Eva. “Ik had ergens iets gelezen over de wedstrijd en je kon inschrijven in verschillende categorieën. Ik schreef Maurice in als Mister Elegantie en als Beste duo. Uiteindelijk zijn we in de finale beland in de reeks Mister Elegantie en daar toonde Maurice zich de elegantste. Naast een trofee was er ook nog een prijzenpakket en een waardebon voor de laureaat”, geeft Eva mee.

Hondenschool

Maurice is een trouwe klant van de hondenschool De Snuffel in Oudenburg. Eva kreeg al regelmatig een vraag om Maurice te laten zorgen voor het nageslacht, maar dat is ze niet van plan.