Radiomaker Manu Van Acker: “Ik waardeer Oostende meer sinds de lockdown”

De kans bestaat dat je Manu Van Acker (22) nog niet kent, maar wees er maar zeker van dat je zijn naam zeker nog meer zal horen in de toekomst. De 22-jarige student mag al presenteren op MNM en speelt mee in een fictiereeks. Hij is verliefd geworden op Brussel, de stad waar hij op kot zit tijdens zijn studies aan het RITCS, maar Oostende blijft in zijn hart.

Manu Van Acker presenteert een avond per week op radiozender MNM en doet daar veel ervaring op waar hij de komende jaren mee aan de slag hoopt te gaan. Hij studeerde in het middelbaar Drama aan het Kunsthumanoria en heeft ondertussen al een rolletje beet in een nieuwe fictiereeks. Hij is nog maar 22 jaar, maar is volop bezig om zijn dromen waar te maken. We nemen hem mee voor een gesprek op de Mercator.

Is het lang geleden dat je hier nog aan boord was?

“Het is zeker al tien jaar geleden dat ik nog op de Mercator geweest ben. Ik ben eigenlijk wel blij dat ik hier nog eens ben. Ik heb ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om langs te gaan bij mijn oma. Ze kijkt uit op de Mercator en volgt alles wat hier gebeurt. Ze is bijzonder trots op wat ik doe. Ze kijkt telkens naar de livestream van MNM als ik presenteer en neemt dan foto’s van haar televisie. Het is echt leuk dat ze me zo volgt.”

Wist je al lang dat je iets met radio wilde doen?

“Radio, niet perse. Ik was altijd dat lastige kind naar wie iedereen moest kijken. Dat was al sinds de kleuterklas zo. Ik heb in Westdiep de kleuterschool en lager onderwijs gevolgd. Ik heb daar veel showtjes in elkaar gestoken en mensen moesten dan komen kijken op het einde van de dag. Dat hoor ik nu nog vaak. In het middelbaar heb ik dan drama gevolgd op de Kunsthumanoria in Brugge. Ik wilde daar wel verder mee doen, maar ik wilde ook iets fris en helemaal anders. Ik wilde nog mijn creatief ei kwijt kunnen en dat is gelukt met radio. Ik acteer wel nog altijd. Het is leuk om dit niet volledig af te geven. Ik heb nu een klein rolletje gespeeld in de fictiereeks Nonkels van de makers vanCallboys en geschreven door Rik Verheyen, Jelle De Beule en Koen Depoorter. De reeks komt later in het jaar uit en zal te zien op Play4.”

Hoe kan je jouw creatief ei met radio maken?

“Ik vind het vooral leuk om met mijn stem te werken en om mensen mee te nemen in een verhaal of dat nu in een podcast is, een fictieverhaal of een radioprogramma. Ik vergelijk het vaak met het lezen van een boek omdat je dan ook zelf de omgeving inbeeldt. Radio is ook een krachtig medium waar je mensen heel hard mee kan ontroeren.”

Hoe ben je bij MNM terecht gekomen?

“Ik heb me vorig jaar ingeschreven voor de talentdagen bij MNM. In de zomer mocht ik een traject volgen waar ze mij heel nauw en goed begeleid hebben. Ze toonden me de oefenstudio en ik kreeg uitleg hoe alles werkte. Daarna was het aan mij om ermee aan de slag te gaan en een programma te maken met een playlist. Tussenin kreeg ik veel feedback. Op mijn laatste evaluatie vroegen ze of ik wilde komen presenteren. Ik was superblij en kreeg een geluksshot van jewelste.”

Je presenteert tijdens de nacht?

“Ik ben elke woensdagnacht van 24 tot 2 uur ‘s nachts op de radio. Om de twee weken neem ik er een extra uitzending bij. Ik heb veel luisteraars die net beginnen aan hun nachtshift. Heel veel vrachtwagenchauffeurs, mensen die ‘s nachts werken, mensen die van een concert komen of die thuis een feestje organiseren en dan in een zatte bui bellen. Het is altijd heel leuk om te luisteren wat ze te vertellen hebben en daar in mee te gaan, zonder hen uit te lachen natuurlijk. Die mensen vinden dat geweldig, hun avond en mijn avond is gemaakt. Je merkt wel dat mensen tijdens de nacht blij zijn dat je er bent omdat er interactie is. Op veel zenders is er ‘s nachts enkel muziek.”

Wil je meer presenteren op de radio?

“Nu is het vooral belangrijk dat ik veel ervaring opdoe en de kneepjes van het vak onder de knie krijg. Ik ben ook blij dat ik kansen krijg bij MNM. Dat is een zender die heel maatschappelijk werkt. Dat trekt mij enorm aan.”

Je woont nu in Brussel?

“Sinds ik studeer aan het RITCS is Brussel mijn tweede lief. Ik vind Brussel een zeer inspirerende stad om in te wonen. Vaak wordt Brussel omschreven als een vuile stad, maar tussen de pipigeurtjes door is het wel een mooie stad om in te wonen. Het is wel een knop die je moet omdraaien. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Ik ben nog maar pas verhuisd naar de buurt van het Warandepark. Ik zat voordien op kot in Anderlecht, daar was alles wat ruiger. Nu is alles netjes opgeruimd en er zijn hippe koffiebars.”

Kom je nog vaak in Oostende?

“Ik probeer mijn familiebanden echt goed te onderhouden. Familie is belangrijk voor mij. Ik zeg dat niet omdat het mooi klinkt, ik meen dat echt. Heel veel kunnen werken, is leuk, maar als je dan niemand hebt, dan sta je daar. Ik moet wel veel timemanagement doen. Ik werk ook af en toe in het weekend en dan moet ik de trip naar Oostende echt plannen. Ik apprecieer de stad zelf ook meer sinds de lockdown. Het voelt altijd als thuiskomen voor mij.”