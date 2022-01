Radioamateur Miguel wil experimenteren op Antarctica

Miguel Verbanck (41) is al sinds zijn jeugd begeesterd door alles wat met radio te maken heeft. Hij is officieel erkend als radioamateur en mag zelfs lesgeven. “Mijn droom is om ooit vanop de Prinses Elisabethbasis in Antarctica experimenten te doen en verbinding te maken met radioamateurs wereldwijd.”

“Ik maakte antennes in mijn slaapkamer om beter te kunnen ontvangen”, blikt Miguel terug op zijn eerste stappen als radioamateur. “Toen ik 23 jaar was, ben ik mijn examens gaan doen bij het BIPT (Belgisch instituut voor post en telecommunicatie, red.). Ik slaagde en kreeg de roepnaam ON7MV. Ik kon vanaf toen niet alleen ontvangen, maar ook experimenteren met zendantennes, zendsystemen bouwen en nog veel meer. Intussen haalde ook mijn vriendin Mieke (43), die winkelbediende is in Stock Américain in Vladslo, haar basisvergunning. Mijn moeder is ook radioamateur en mijn vader was dat ook, hij is ondertussen overleden.”

Experimenteel

Nu is Miguel een nieuw systeem aan het testen waardoor hij nog beter kan ontvangen. “Net dat experimenteel onderzoek is voor mij zo boeiend, de techniek achter dit alles: het optimaliseren van bestaande systemen met als doel dat kleine morsesignaaltje aan de andere kant van de wereld te kunnen ontvangen om dan uiteindelijk een contact te kunnen maken met die radioamateur ginder ver weg”, zegt Miguel. “Het is daarom niet altijd in morse, het kan ook gesproken zijn of digitaal. Deze hobby heeft een brede waaier aan mogelijkheden en geeft voor iedere radioamateur een andere invulling in die wondere wereld van communicatie en techniek.”

Velen denken dat radioamateur zijn een dure hobby is. “Dat is zeker niet zo, men kan met elk budget toetreden tot onze hobby en men kan veel zelf maken. Ook qua achtergrond zijn er geen vereisten: ikzelf ben van opleiding bakker maar al 22 jaar militair. Er zijn in onze vereniging mensen met diverse opleidingen: slagers, garagisten, ingenieurs, … Iedereen kan radioamateur worden.”

Tijdens rampen kunnen wij de snel draadloze netwerken opbouwen

Door zijn hoge vergunning mag Miguel ook lesgeven. “Ik heb de hoogst haalbare vergunning behaald en mag lesgeven, dat doe ik intussen al meer dan tien jaar. Zelfs in het VTI van Veurne hebben we geholpen met zend- en ontvangsttechnieken. Het lesgeven daar was een geweldige ervaring en voor herhaling vatbaar. Veel mensen behaalden door onze cursussen al een instapvergunning. Deze maand zijn we opnieuw gestart met een cursus in het clublokaal van onze sectie ON4KSD in Oostduinkerke.”

UBA 75 jaar

“Onze vereniging, de Koninklijke Unie van Belgische Zendamateurs (UBA), bestaat 75 jaar en met een speciale roepnaam zijn we nu samen zoveel mogelijk contacten aan het maken met andere radioamateurs wereldwijd. Deze vereniging is een soort van vakbond die onze belangen verdedigt bij het BIPT.”

Radioamateurs staan ook steeds klaar om in noodgevallen hulp te bieden. “Mijn station staat klaar om bij noodgevallen volledig autonoom te werken, los van om het even welk openbaar netwerk. Tijdens rampen kunnen wij de communicatie overnemen en draadloze netwerken opbouwen in een zeer beperkte tijd. Verschillende steden hebben intussen al een noodcommunicatieplan opgemaakt. Zelfs communicatie naar de ruimte behoort tot onze mogelijkheden, we mogen zelfs de satellieten gebruiken om verbinding te maken.”

“Verder zijn we ook mee in de digitale wereld met de nieuwste technieken, apps, software en software defined radio, voor onze jongere generatie een boeiende uitdaging.”

QO-100 satelliet

“Daarnaast zijn we ook avonturiers: van 16 tot 26 april gaat een groep Belgische radioamateurs naar Svalbard, een eiland ten noorden van Noorwegen, om daar als eerste radioamateurs ooit contacten te maken via de QO-100 satelliet. Andere gingen reeds naar Iran, Kenia, … en zelfs naar Rockall, een kale rots van 25 meter hoog en 31 meter breed midden de oceaan. Mijn droom is om ooit vanop de Prinses Elisabethbasis in Antarctica experimenten te gaan doen en verbinding te maken met radioamateurs wereldwijd”, besluit Miguel Verbanck.

Meer info: ON7MV@telenet.be of op de website www.on4ksd.be/www.uba.be