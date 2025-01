Quiz levert 1.600 euro op voor vzw Chat’Oei

Vzw Chat’Oei mocht een cheque in ontvangst nemen ter waarde van 1.600 euro. Het was de opbrengst van An Nuyttens zevende ‘Slimmer dan je denkt’-quiz, een jaarlijks terugkerend evenement ten voordele van lokale goede doelen. De schenking werd in dank aanvaard. “Alle steun voor onze vzw is welkom.”

Vzw Chat’Oei schoot in 2023 uit de startblokken. De werkgroep ondersteunt de gemeente in haar plicht om zwerfkatten op te vangen. “Zo helpen we met het in kaart brengen van de locaties waar zwerfkatten leven en waar ze gevangen moeten worden voor sterilisatie. Eens behandeld, worden de katten terug in hun eigen omgeving uitgezet, en worden ze blijvend opgevolgd door een team vrijwillige voed(st)ers”, legt voorzitster Heidi Moke uit.

Noodopvang

Wanneer zwerfkatten gewond zijn of medische zorg nodig hebben, zorgt Chat’Oei voor financiële ondersteuning. “Daarnaast zorgen we ook voor noodopvang, zodat de katten in alle rust kunnen aansterken vooraleer ze opnieuw de wijde wereld intrekken. Als we zien dat socialisatie mogelijk is, houden we ze langer in de noodopvang en kijken we uit naar een plaatsing via de erkende dierenasielen in Brugge en Knokke-Heist”, klinkt het.

De schenking werd in dank aanvaard. “Met dit mooie bedrag kunnen we veel doen voor onze katten, en dus zijn we er An heel erg dankbaar voor. Alle steun voor onze vzw is welkom.” (WK)