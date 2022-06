Quiz – Hoe goed ken jij Wielsbeke?

Hoe goed ben jij vertrouwd met het reilen en zeilen in Wielsbeke en de deelgemeenten? Doe je jaarlijks mee aan de hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve? Weet je wie Boudewijn Devos was en welke industrieel op goede voet stond met de groten der aarde? Waag dan je kans in deze gemeentequiz van Wielsbeke. Succes!

