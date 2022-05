Hoe goed ken jij de hoppestad? Weet je welk mirakel er ooit plaatsvond, in welke nationale ploeg een Poperingse uitblonk of wat een typisch streekgerecht is? Waag dan je kans in deze Poperingse gemeentequiz. Veel succes.

Test ook je kennis van de andere West-Vlaamse gemeenten via onderstaande kaart (klik op je gemeente) of via www.kw.be/gemeentequiz