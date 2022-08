Qiara neemt deel aan Miss West-Vlaanderen: “Ik vind dat iedereen perfect is op zijn eigen, unieke manier”

Qiara Lucas (17) dingt mee naar het kroontje van Miss West-Vlaanderen. “Ik zou heel graag winnen, maar wens alle deelneemsters het kroontje toe”, vertelt de Wijtschaatse.

Qiara is slechts 17 jaar oud, maar de schoonheidswedstrijd schrikt haar niet af. “Ik schreef me eigenlijk grotendeels in door mijn oudere broer. Hij zag online de oproep van het Miss België Comité passeren en zei dat ik echt mijn kans moest grijpen. Mijn broer vond dat de missverkiezing op mijn lijf geschreven is”, vertelt Qiara. “En zo gezegd, zo gedaan. Ik schreef me in, met het idee dat ik toch nooit een kans zou maken, dat ik nooit door de preselectie zou geraken. Ik was dan ook superblij toen ik wel geselecteerd bleek te zijn.” Want Qiara wil met haar deelname iets bewijzen. “Ik word al enkele jaren gepest. Bepaalde opmerkingen zijn natuurlijk nooit leuk om te horen, maar ik wil niet dat de woorden van de pesters mij nog langer raken. Ik wil dus met mijn deelname aan Miss West-Vlaanderen tonen wat ik waard ben. Het is een mooie kans om aan die pestkoppen te bewijzen dat ik er sterker ben uitgekomen, dat ze me niets meer kunnen maken.”

Twee jobs

De zeventienjarige leidt een druk leven. “De missverkiezing neemt natuurlijk wat tijd in beslag. Zo moest ik onlangs een Victoria Demo Party organiseren. Ik verkocht ook al zakjes snoep en koekjes om het goede doel van het comité te steunen. Dit jaar gaat de opbrengst naar Pelicano, een organisatie die kinderarmoede bestrijdt. We trokken onlangs ook met alle kandidates naar Plopsaland de Panne. Daar vond de officiële voorstelling plaats. Ik was enorm zenuwachtig, maar dat was achteraf gezien nergens voor nodig. Iedereen was supervriendelijk en het was een memorabele dag.” Maar ook naast de verkiezing is Qiara een bezige bij. “Ik combineer deze zomer twee jobs, want ik werk zowel in de zorg als in de horeca. Mijn dagen zijn dus enorm goed gevuld en druk.” Iedereen heeft natuurlijk ook eens nood aan wat vrije tijd. “In mijn vrije tijd ben ik in de fitness te vinden of ga ik op stap met mijn hondje. Ook familie vind ik belangrijk. Dus ik speel graag eens met mijn klein broertje of metekind. Mijn familie steunt me volledig tijdens dit avontuur, net zoals mijn vrienden. Natuurlijk heb ik ook al wat negatieve reacties gekregen. Voornamelijk het ongeloof dat ik mag deelnemen aan Miss West-Vlaanderen heerst dan. Maar voor die negativiteit is er geen plaats in mijn leven.”

Innerlijke schoonheid

Want Qiara weet waar ze voor staat op deze wereld. “Ik ben van mening dat iedereen perfect is op zijn eigen manier. Het leven én de missverkiezing draaien niet enkel om uiterlijke schoonheid. Wie je bent, hoe je met mensen omgaat, bepalen je waarde veel meer. Die aspecten maken van iemand een mooi persoon”, besluit de misskandidate. (LV)