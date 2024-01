Proviron schenkt budget eindejaarsgeschenken aan Ibis

Naar jaarlijkse traditie doneert chemisch bedrijf Proviron uit Oostende het budget voor eindejaarsgeschenken, 5.000 euro, aan het goeie doel. In deze editie betrok Proviron ook zijn klanten en bedrijfscontacten en liet hen stemmen op één van de drie geselecteerde duurzame projecten bij Koninklijk Werk IBIS in Bredene. Het project rond duurzame renovatie van de gebouwen haalde de meeste stemmen.

Naar jaarlijkse traditie zet Proviron het budget voor relatiegeschenken om naar een donatie voor het goeie doel. Dit jaar ging het bedrijf een stapje verder en vroegen ook de medewerking van hun klanten en bedrijfscontacten. Op de campagne website kon er van 11/12/2023 tot 11/01/2024 gestemd worden op 3 initiatieven ter ondersteuning van duurzame projecten bij Koninklijk Werk IBIS in Bredene.

IBIS biedt onderwijs en verblijf aan kinderen en jongeren die veelal door een grote zorgvraag extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. “We hebben samen drie projecten geselecteerd die voor IBIS hoog op de verlanglijst stonden”, vertelt algemeen directeur Angélique Spegelaere. Voor Proviron was het belangrijk dat elk initiatief ook duurzaamheidsaspecten bevatte.

Renovatie gebouwen voorop

Op donderdag 25 januari overhandigde ceo van Proviron Wim Michiels de cheque van 5.000 euro. “Kiezen voor duurzame investeringen is vaak net iets duurder. Met deze bescheiden bijdrage weten we dat er een keuze gemaakt kan worden die beter is voor mens en milieu”, Wim Michiels.

De resultaten van de stemming zijn ondertussen ook bekend. 14 procent van de stemmen gaan naar het project rond het elektrisch busje, 38 procent naar het project voor een groene speelomgeving en als favoriet met 48 procent kwam het project rond de duurzame renovatie van de gebouwen naar voren. (HH)