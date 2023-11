Provincie investeert 460.000 euro per jaar om aantal daklozen te verminderen

De Provincie West-Vlaanderen lanceerde vrijdag in Brugge een nieuw actieplan voor de bestrijding van dak- en thuisloosheid. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk en lokale overheden van Brugge, Roeselare, Oostende en Kortrijk geven het plan – waarbij de provincie van 2023 tot 2025 zo’n 460.000 euro per jaar investeert – in de praktijk vorm. Nachtopvang ‘t Sas in Brugge breidt de capaciteit alvast uit van 10 naar 26 bedden.

De problematiek van dak- en thuisloosheid is nog steeds groot in West-Vlaanderen. Na een telling in oktober 2022 bleek dat er in de regio Midwest 793 dakloze personen zijn, in het arrondissement Brugge lag dat aantal op 904 personen en in de regio Oostende/Middenkust ging het om 1.126 personen. Een eerdere telling eind 2021 in Zuid West-Vlaanderen leverde 1.313 dak- en thuislozen op.

Nieuw actieplan

De Provincie lanceert daarom een nieuw actieplan voor de bestrijding van dak- en thuisloosheid. Het is het resultaat van het ‘Charter inzake de bestrijding van dak- en thuisloosheid 2023-2025’. Dat werd, naast de Provincie, ondertekend door heel wat verschillende partners, met name CAW Noord-West-Vlaanderen, CAW Zuid West-Vlaanderen, CAW Centraal West-Vlaanderen, Welzijnsvereniging ‘t Sas (afdeling van OCMW Brugge), Stad en OCMW Oostende, Stad en OCMW Roeselare en Stad en OCMW Kortrijk. In het kader van het actieplan voorziet de Provincie van 2023 tot en met 2025 jaarlijks 460.000 euro.

“Het charter bevat drie clusters”, vertelt gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) onder meer bevoegd voor Woonbeleid. “Namelijk de preventie van dak- en thuisloosheid, opvang in situaties van effectieve dak- en thuisloosheid en ten slotte de doorstroom naar een meer duurzame woonoplossing.”

Uithuiszettingen voorkomen

Met het nieuwe actieplan zullen inspanningen geleverd worden om uithuiszettingen te voorkomen. Dat zal gebeuren door vroegtijdige detectie en interventie en het begeleiden van jongeren. Een tweede onderdeel is het aanbieden van (winter)nachtopvang, het versterken van crisisinterventienetwerken en opvang op maat voor specifieke doelgroepen. Het laatste onderdeel van het actieplan richt zich op het minimaliseren van de periode van dak- en thuisloosheid door begeleiding naar geschikte huisvesting. Naast de extra middelen om de acties uit het actieplan te realiseren, wil de Provincie ook de medewerkers op het terrein ondersteunen en werken aan kennisopbouw.

Extra bedden voor nachtopvang

‘t Sas, de welzijnsvereniging van OCMW Brugge, liet eerder deze week al weten dat er 16 extra bedden gecreëerd werden in de nachtopvang. Daardoor kunnen gedurende de komende winterperiode 26 veilige en warme overnachtingen aangeboden worden. “Sinds de verhuis naar de nieuwe campus Sint-Pietersmolenwijk dit voorjaar, kwam het woon-zorgcentrum Minnewater leeg te staan”, legt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit) uit. “In afwachting van de komst van het Huis van de Bruggeling, biedt het gebouw tijdelijk onderdak aan onder andere de Stedelijke Kunsthumaniora. Daar komt nu de winteropvang bij die tot eind maart gebruik zal maken van de lokale in de Sebrechtsstraat. Vandaar dat we deze uitbreiding kunnen realiseren.”