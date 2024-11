Proosdij in Brugge pronkt met grondig herstelde gevels

De gevels van de Proosdij werden grondig hersteld. De werken omvatten onder meer een voorzichtige gevelreiniging en het vervangen van te ernstig verweerde natuursteen. Voorts werd het gevelschrijnwerk hersteld of vervangen en ook voorzien van achterzetramen met zonwerende beglazing. De daken tenslotte, werden waar nodig hersteld, nieuwe dakluiken werden geplaatst en de afvoer van regenwater verbeterd.

Aan de werken, uitgevoerd door de nv Monument – Vandekerckhove uit Ingelmunster, hangt een prijskaartje van zo’n 700.000 euro.

De Proosdij dateert van 1665 – 1666, maar in al die tijd is het nog maar de derde keer dat het gebouw grondig gerenoveerd werd. Een vorige grote restauratie van gevels en daken werd uitgevoerd tussen 1974 en 1975 en in de aanloop naar het activiteitenjaar Brugge Culturele Hoofdstad van Europa werd een beperkte gevelreiniging uitgevoerd. (CGRA)