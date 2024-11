Promovis schenkt 6.000 euro aan MUG-heli

Vzw Promovis overhandigde een cheque van 6.000 euro aan de MUG-heli van West-Vlaanderen. De overhandiging vond plaats tijdens een feestelijke garnaallunch in zaal Iseland, in de stedelijke Vismijn van Nieuwpoort. De voorzitter van Promovis, Romeo Rau, deelde mee dat het bedrag de netto opbrengst is van de verkoop van gebakken pladijs tijdens de Sint-Bernardusfeesten. Op 24 augustus organiseerde de vzw een ambitieuze recordpoging, waarbij ze 1.000 vissen wilden bakken en verkopen ten voordele van de MUG-heli. Het evenement verliep vlekkeloos in de ochtend, maar moest helaas vroegtijdig worden afgebroken door een onverwachte storm in de namiddag. Rond 14.30 uur sloeg het weer om, met hevige wind en regen, waardoor de poging werd gestaakt na de verkoop van 750 vissen. Ondanks de tegenvaller was Promovis toch in staat een mooi bedrag in te zamelen voor de MUG-heli. (PG/foto IV)