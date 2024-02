Project Digibank wordt niet verlengd in Poperinge

In Vlaanderen werden enkele jaren geleden 100 Digibanken opgericht. Poperinge begon in 2021 een voortraject met enkele andere gemeenten. De samenwerking werd een jaar later definitief goedgekeurd en uitgerold. De Vlaamse overheid wilde met het project Digibank ervoor zorgen dat kwetsbare groepen betere toegang tot digitale dienstverlening krijgen. Het project wordt in de regio’s Poperinge, Ieper en Westkust niet meer verlengd tot ontgoocheling van Poperings schepen en Vlaams Parlementslid Loes Vandromme.

Het doel van Digibanken is ervoor zorgen dat kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden en senioren, vlotter toegang krijgen tot technologie, door bijvoorbeeld laptops uit te lenen. Opleidingen moeten hun digitale vaardigheden versterken en een goede begeleiding moet ervoor zorgen dat ze gebruik kunnen maken van essentiële digitale diensten, zoals tax-on-web.

Kuj eki help’n

Stad Poperinge diende in het najaar van 2021, samen met DVV Westhoek, een aanvraag voor een voortraject in. Dat traject liep in mei 2022 ten einde en werd uiteindelijk definitief goedgekeurd en uitgerold. In Poperinge werden projecten opgestart op vlak van e-inclusie, zoals Kuj eki help’n en een vormingsaanbod. Om mensen beter toegang te geven tot technologie, werd er per gemeente een mobiele werking opgestart. De bibliotheek, buurtsalons en lokale dienstencentra werden hiervoor de uitvalsbasis. Via die punten konden inwoners met een risico op digitale achterstand gratis smartphones, tablets en laptops kunnen lenen.

Extra middelen

De Vlaamse overheid heeft nu de beslissing genomen dat het project Digibank niet verlengd wordt voor de regio’s Poperinge, Ieper en Westkust. In de Westhoek kreeg alleen Digibank Diksmuide een verlenging tot midden 2026. “We zijn ontgoocheld in de beslissing. Dit negatieve besluit hadden we absoluut niet verwacht. De Digibank draaide heel goed bij ons. We konden veel mensen bereiken en we kregen hen mee op de digitale trein. We mogen gerust zeggen dat dit een succes was”, zegt schepen Loes Vandromme. “Bij ons werd dit project als een van de laatsten opgestart, dus dat heeft ook impact op de evaluatie. Bij de Vlaamse overheid wordt ondertussen gekeken om de beslissing te herzien en extra middelen vrij te maken. We hopen uiteraard op een positieve uitkomst.”