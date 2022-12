Project ‘Blijven herinneren’ op en rond het kasteel van Rumbeke

In mei 2020 werd de VRCF (Vrienden Roeselaarse Carré Français) opgericht. Doel van deze vereniging is om de jeugd te sensibiliseren om de gruwelen van de oorlogen nooit te vergeten. ‘Herinneren is belangrijk, want fouten die we vergeten, kunnen we opnieuw maken’.

“Die quote van actrice Marthe Schneider uit de oorlogsfilm ‘De slag om de Schelde’ is de basisgedachte waarmee we de jongeren willen benaderen”, zegt VRCF-voorzitter Gudrun Vanheule, samen met Franky Degroote de drijvende kracht achter de Vrienden Roeselaarse Caré Français. “In dit kader werd er een tweede project op en rond het kasteel van Rumbeke op het getouw gezet. ‘Blijven herinneren…’ was het centrale thema en de leerlingen van het zesde leerjaar van de basisschool De Verrekijker namen eraan deel.”

Om 9 uur werden de leerlingen op het kasteel door gastheer Luc Glorieux verwelkomd. Daarna volgde in een regie van John Huvaere een powerpointpresentatie, een ganzenbordspel, een rondleiding en een overzicht van de tragische gebeurtenissen die zich tijdens de twee Wereldoorlogen om en rond het kasteel hebben afgespeeld. Als afsluiter was er een plechtigheid aan het monument van de Grenadiers, waar ze zelfgemaakte bloemenkransen neerlegden. Schepen Francis Debruyne en burgemeester Kris Declercq gaven er op maat van de leerlingen een toespraak. Schepenen Mieke Vanbrussel, Michèle Hostekint, voorzitter van de gemeenteraad Piet Delrue en Mia Leenknegt, directeur De Verrekijker, woonden de slotplechtigheid bij. Met het blazen van de Last Post door klaroenblazers van Het Gildemuziek werd deze beklijvende plechtigheid afgesloten. (AD)