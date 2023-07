Profbokser start steunactie voor trainer die zijn garage in vlammen zag opgaan: “Eddy zou iedereen helpen en nu wil ik iets terugdoen”

Een zware brand in de Gasstraat in Middelkerke verwoestte zondag 25 juni de garage van Eddy Vandenhouweele (64). Zijn Mercedes, werkmateriaal en dierbare herinneringen die in zijn garage opgeslagen waren, gingen in vlammen op. Ook een volière vol vogels had geen schijn van kans. “Ik heb zo hard gewerkt voor alles wat ik daar had en nu ben ik alles kwijt”, zegt Eddy met een diepe zucht.

Eddy is het type dat altijd voor iedereen klaarstaat. Een man waar je alles aan kan vragen. Zelfs na zijn pensioen – Eddy werkte tientallen jaren op het kerkhof van Middelkerke – gaat hij er nog steeds graven poetsen. Belangeloos, omdat hij zich daar goed bij voelt.

Zijn werkmateriaal om de graven te poetsen, te polijsten en op te knappen, lag allemaal opgeslagen in zijn garage. “Ik had heel veel materiaal”, zegt de man. “Het meeste nog van in de tijd dat ik er nog werkte. Ik gebruikte het nog steeds. Verder had ik ook heel wat nieuw materiaal aangeschaft.”

Mercedes en volière met vogels in vlammen op

Niet alleen zijn vele werkmateriaal, maar ook zijn Mercedes ging in vlammen op. “Die auto was dan wel elf jaar oud, toch betekende die wagen erg veel voor mij”, vervolgt Eddy. “Ik heb daar hard voor gewerkt en ik heb daar veel centjes voor gespaard. De binnenkant van de auto was volledig door mij veranderd.”

“Daarnaast had ik een volière waar heel veel vogeltjes in zaten. Sommige vogels waren wel 350 euro waard. Maar dat is niet het ergste: die diertjes stierven allemaal een verschrikkelijke dood. Verder lagen nog heel wat dierbare herinneringen in de garage opgeslagen.”

De garage, met Mercedes en volière, ging helemaal in vlammen op. © JRO

Het huis van Eddy bleef binnenin dan wel gevrijwaard, toch is er wat schade aan de buitenzijde. “De garage staat los van ons huis, gelukkig maar. We waren met de fiets gaan rijden toen we op een gegeven moment telefoon kregen van onze dochter met de melding dat het brandde in de garage.”

“Toen we in Wulpen zaten, enkele kilometers verwijderd van ons huis, zagen we de rookpluim. Verschrikkelijk. We zijn meteen naar huis gereden, maar konden alleen toekijken hoe de hele garage met alles erin, in vlammen opging”, aldus Eddy.

Steunactie

Eddy is er het hart van in en daarom startte zijn poulain, de Oostendse profbokser Liridon Fazliu (32), een steunactie op. “Eddy is een man die iedereen zou helpen”, zegt Liridon. “Hij heeft voor mij al zoveel gedaan en nu wil ik hem helpen. Hij wou dat eerst niet, omdat hij niet de persoon is om steun te vragen aan een ander.”

“Maar dit kan hem wel helpen om de brand iets gemakkelijker te verwerken, zonder al te veel zorgen. Dat is mijn manier om iets terug te doen. Lang niet alles zal hij vergoed krijgen en dat doet hem pijn. Maar het meeste nog zijn zijn vogeltjes die in de brand bleven.”

Wie Eddy wil steunen kan een gift doen via http://steunactie.be/actie/steunactie-brand-1/-22149. “Alle kleine beetjes helpen Eddy. We hopen toch een mooi bedrag in te zamelen zodat hij dit iets gemakkelijker kan verwerken”, aldus de profbokser.