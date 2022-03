Primeur voor Blankenberge: trouwen op het strand!

Blankenberge wordt de eerste badplaats aan onze Belgische kust waar je vanaf mei zal kunnen trouwen met de voetjes in het zand. “We voorzien hiervoor van mei tot oktober één zaterdag per maand”, zegt schepen van Burgerlijke Stand Patrick De Meulenaere (Vooruit). Net zoals in Oostende wordt ook trouwen in de achtertuin van het stadhuis mogelijk.

Sinds juni vorig jaar kon je in Oostende al trouwen met zicht op zee, maar Blankenberge wordt straks de allereerste badplaats waar tortelduifjes hun jawoord kunnen geven met de voetjes ín het zand. Dinsdagavond wordt daarover in de gemeenteraad een nieuw reglement gestemd. “Het burgerlijk wetboek zegt dat de gemeenteraad naast het stadhuis ook nog andere locaties kan aanduiden voor huwelijksplechtigheden. Zo heel veel mogelijkheden zijn er in onze stad echter niet, de locaties moeten immers voldoen aan een aantal voorwaarden”, zegt schepen van Burgerlijke Stand Patrick De Meulenaere (Vooruit).

Eén zaterdag per maand

Zo moet er een vaste, openbare plaats gekozen worden waarvoor de stad het exclusieve gebruiksrecht heeft of de concessie verleent. De locatie moet bovendien een neutraal karakter hebben. “Het strand ter hoogte van Speelberge, aan het westerstaketsel, leek ons een geknipte locatie. Onze stad krijgt hierdoor de primeur: Blankenberge wordt de allereerste badplaats aan de Belgische kust waar je zal kunnen trouwen op het strand”, zegt schepen De Meulenaere. Het Blankenbergse stadsbestuur voorziet van mei tot oktober één zaterdag per maand om te trouwen in open lucht.

Ook in Albertpark

In Oostende trad vorige zomer al het nieuwe huwelijksreglement in voege dat trouwen op buitenlocaties mogelijk maakt. Het terras van de Venetiaanse Gaanderijen, met zicht op zee, is daar een van. Daarnaast kan je in Oostende ook je jawoord geven met zicht op het Mercatordok, of tussen de bomen in de achtertuin van het stadhuis. Dat laatste zal vanaf mei ook in Blankenberge mogelijk zijn: het Albertpark ligt als tweede buitenlocatie op tafel.

De feestzaal van het stadhuis blijft bij huwelijken wel altijd beschikbaar. “Want de weersomstandigheden zijn nu eenmaal niet altijd zo nauwkeurig te voorspellen”, klinkt het. De gemeenteraad moet het nieuwe reglement nu wel eerst nog goedkeuren, maar dat lijkt slechts een formaliteit. (WK)