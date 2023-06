Primeur in Kortrijk: spendeer 50 euro bij lokale handelaars en krijg je parkeergeld automatisch teruggestort dankzij drie adverteerders

Stad Kortrijk en Swave pakken uit met een primeur. Dankzij reclame van Carrefour, vind! en Jims wordt je parkeergeld teruggestort zodra je 50 euro spendeert bij lokale handelaars en parkeert in een parking met slagboom. “Acties zoals deze zet Kortrijk nog eens in de kijker als shoppingstad en is een extra duw in de rug van onze handelaars”, aldus schepen van Economie Wouter Allijns. Alles verloopt automatisch via de Swave-app. De actie loopt van 1 tot en met 12 juli.

Shoppers belonen

De stad wil mensen belonen die komen shoppen en daarbij niet eindeloos rondrijden op zoek naar een parkeerplek op straat. De Swave-app motiveert shoppers die niet met de fiets kunnen komen of grote aankopen willen doen om achter een slagboom te parkeren. “Kortrijk zet al jaren in op ‘wagens ondergronds, groen bovengronds’. Zo werken we aan een leefbare stad waar iedereen graag vertoeft. Met deze tijdelijke stimulans bij het begin van de solden willen we bezoekers nog meer laten kennismaken met onze comfortabele en makkelijk toegankelijke parkeerfaciliteiten”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit.

Terwijl vroeger de lokale handelaars de parkeerkosten compenseerden, nemen adverteerders dat tot en met 12 juli voor hun rekening. “Wij zien het als de perfecte gelegenheid om onze vele vacatures in de regio in de kijker te plaatsen. Bovendien hebben we veel sympathie voor jonge ondernemers die met een innovatief idee komen. Dat we een vind!-kantoor hebben op de Veemarkt, maakt het des te relevanter”, zegt Lutgart Verraes, marketingmanager bij vind!.

Ook marketingmanager Soetkin Verkest van fitnessketen Jims reageerde positief. “We vinden het belangrijk om verder te gaan dan fitness. We willen mensen dagelijks stimuleren om meer en beter te bewegen. Deze actie sluit daarbij aan. Het concept om de auto aan de kant te zetten en een dagje shoppen te plannen, waarbij je toch enkele kilometers wandelt, past perfect bij ons merk en onze missie.”

Swave-app

Het idee om transport te betalen met reclame komt vanuit de Kortrijkse tech start-up Swave dat via haar bankintegraties automatisch lokale consumptie en groene mobiliteit beloont. Eenmaal geregistreerd, hoef je gewoon maar te betalen met je gewone bankkaart of Payconiq. Spendeer je op één dag minstens 50 euro in centrum Kortrijk, dan wordt je parkeergeld automatisch teruggestort. Je vindt meer dan 250 deelnemende handelaars en parkings in de Swave-app, alsook uitzonderlijke kortingen bij horecazaken.

Kledingzaak Selected Nation is al sinds de opstart te vinden op Swave. “Ik ben fan van het concept. Mensen krijgen iets terug als ze lokaal shoppen. Na een jaar merk ik echt wel dat de app begint te leven. In het begin was het voor veel mensen nog wat zoeken, maar nu beginnen bezoekers daar steeds vaker gebruik van te maken. Het is ook een pluspunt dat het automatisch verloopt, zo kan je het niet vergeten. Het stimuleert ook mensen om nog iets kleins bij te kopen, moesten ze niet aan drempelbedrag komen van 50 euro”, zegt zaakvoerder Freya Deloore.

Mits succes zal de tijdelijke actie mogelijks herhaald worden. “Er is immers nog interesse van nationale adverteerders, ook om fietsers te trakteren. We lanceren dat laatste in het najaar in samenwerking met stad Kortrijk, Slim Naar Antwerpen en andere steden”, vertelt CEO Jencey Provoost.

De actie loopt van 1 tot en met 12 juli.