Prijswinnaars actie ‘Daisel Stempelt’ zijn bekend

In het voormalig gemeentehuis van Dadizele had de trekking van de winnaars van de eerste editie van ‘Daisel Stempelt’ plaats. De ondernemersactie werd een succes.

Ondernemersvereniging Dadizele Onderneemt drukt almaar meer haar stempel op het gemeenschapsleven. De vereniging organiseert niet alleen de jaarlijkse Dadizeelse hoogdag op 15 augustus, maar bracht inmiddels ook de plaatselijke ondernemers samen tijdens evenementen zoals een nieuwjaarsreceptie.

“We hebben een gedreven bestuursgroep die ook op zoek gaat naar nieuwe acties of organisaties. Zo ontstond bijvoorbeeld dit jaar ook het idee om een handelaarsactie te organiseren. Daisel Stempelt was geboren. Een dergelijke succesvolle actie wordt ook al jarenlang georganiseerd door Unizo Moorslede. Het leek ons leuk om ook iets dergelijks in Dadizele te doen”, aldus voorzitter Rik Knockaert.

45 prijswinnaars

Achtenveertig plaatselijke handelaars namen deel, in totaal werden zo’n 2.500 stempelkaarten ingezameld. Iedere deelnemende zaak deelde waardebonnen ter waarde van 50 euro uit. Die werden verdeeld over verschillende pakketjes.

In totaal zijn er vijfenveertig prijswinnaars. Die kunnen hun prijs afhalen bij juwelier Tamara Merchie op de Plaats in Dadizele. De winnaars zijn: Ignace Ameel, Rita Beerland, Ronny Bekaert, Saskia Bekaert, Frederik Bommerez, Annie Callewaert, Willy Callewaert, Magaly Cappon, Viviane Corneille, Marnik Cousinne, Isabel De Zaeytijd, Marie-Rose Debof, Marc Denorme, de familie Deprez, Barbara Desmedt, Marie-Rose Desmet, Annie Devogel, Conny Gadeyne, Linda Geldhof, Nadia Ghesquiere, Wilfried Grymonprez, Eddy Heremans, Rina Lakiere, Mia Mahieu, Greet Ollevier, Robin Colet, de familie Rosez, de familie Schepens-Ooms, Marina Schoutteten, Annemieke Seys, Eddy Seys, Freddy Seys, Slagerij Hans & Brita, Kathleen Tant, Lien Thuyllie, Magda Vanclooster, Rudy Vandermeersch, Simonne Vandorpe, Maria Vanhecke, Bernard Vanneste, Marie-Rose Vanneste, Axel Vantomme, Sabine Vermaut, Jacques Versavele en Erna Volckaert.

(BF)