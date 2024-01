Priester Andries Verstraete blaast 101 kaarsjes uit in WZC De Groene Verte in Merkem

Op vrijdag 12 januari mocht priester Andries Verstraete 101 kaarsjes uitblazen in WZC De Groene Verte in Merkem waar hij al een tijdje woont. “Ik ben een gelukkig mens, omdat ik iets heb mogen betekenen voor mijn medemensen, maar ook omdat ik nog altijd een goede gezondheid mag hebben.”

Priester Andries Verstraete werd geboren op 12 januari 1923 in Meulebeke, als derde telg in een landbouwersgezin met zes kinderen. Terwijl hij al vroeg op de boerderij moest meehelpen, kreeg hij toch de kans om na de lagere school humaniora te volgen aan het Sint-Jozefscollege in Tielt. Daar kreeg hij zijn roeping. Hij was veertien. Toen hij het thuis vertelde werd het door zijn ouders onmiddellijk aanvaard, hij mocht na de humaniorajaren naar het seminarie vertrekken.

Priesterwijding en loopbaan

Op 1 augustus 1948 werd Andries priester gewijd en nog hetzelfde jaar ging hij les Frans, Nederlands, godsdienst en handelswetenschappen geven in het Sint Aloysiuscollege, nu ’T Saam campus Aloysius. Hij was er ook klastitularis van het eerste jaar.

“In 1958 werd ik onderpastoor in Merkem. Het is een tijd waar ik met plezier aan terugdenk. De BJB, de voorloper van de KLJ, verder ontwikkelen en uitbreiden, het oprichten van de bond van gepensioneerden waaruit later Okra is geboren, het organiseren van de Lourdestombola, die nog altijd bestaat: allemaal zaken waaruit ik veel voldoening haalde”, mijmert de priester.

“In 1967 werd ik onderpastoor in Beveren-Leie,de kerk was er tijdens de oorlog verwoest en ik zag er de nieuwe kerk bouwen. Ik heb daar zelfs de eerste mis opgedragen. Vervolgens werd ik in 1977 pastoor in Vladslo met pater Hillewaere als onderpastoor. Daarna ben ik dan in 1998 aalmoezenier geworden in Handzame op 75-jarige leeftijd.”

In 2009 verhuisde priester Andries naar Merkem. “ Ik kwam hier om tot rust te komen, ik neem nog altijd deel aan het sociaal leven en er zijn hier heel wat mensen die ik als jongelui heb gekend in de jeugdbeweging, hen nu weerzien doet deugd! Ik ben een gelukkig mens, omdat ik mijn leven als priester zinvol heb mogen invullen en iets heb mogen betekenen voor mijn medemensen, maar ook omdat ik nog altijd een goede gezondheid mag hebben en met mijn medemensen kan communiceren”, besluit priester Andries Verstraete.

Geschenk van de koning

Burgemeester Vandromme en schepen Verbeure van de gemeente Houthulst overhandigden de jarige een aantal Houthulstbonnen en een mooie ruiker bloemen, vanuit het koningshuis kreeg hij een goed gevulde fruitmand aangeboden. Het was een mooie dag voor de priester die alvast een afspraak maakte voor volgend jaar. ‘Als ’t God belieft’ voegde hij eraan toe.