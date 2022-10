Prestigieuze Nederlandse LES-trofee voor Oostends onderwijsproject

LIGO, het Centrum voor Basiseducatie Oostende-Westhoek, heeft de prestigieuze LES-trofee gewonnen met het project BENO oftewel Basiseducatie na OKAN. De komende vijf jaar mag BENO zichzelf het meest innovatieve NT2-onderwijsproject voor anderstalige (jong)volwassenen van Vlaanderen en Nederland noemen.

LES is de Nederlandse autoriteit op vlak van NT2 (Nederlands Tweede taal). Het vaktijdschrift bestrijkt Nederland en Vlaanderen. Iedere vijf jaar organiseert men een groots LES-congres waarop de prestigieuze LES-trofee wordt uitgereikt. In totaal werden vijf projecten genomineerd voor het winnen van deze belangrijke prijs. De BENO-aanpak werd de uiteindelijke winnaar. Het is een erkenning voor de inzet van LIGO om anderstalige jongeren die na de OKAN-klas in het middelbaar onderwijs nog niet taalvaardig genoeg zijn voor de stap naar verdere opleiding of werk. BENO staat voor Basiseducatie na OKAN.

Het BENO-project is aan zijn vijfde schooljaar bezig. Het traject duurt één jaar en is bedoeld voor jongeren die in het middelbaar onderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) volgden, maar nog niet taalvaardig genoeg zijn voor de stap naar verdere opleiding of werk. “We zagen dat een beperkte, maar kwetsbare groep jongeren moeilijkheden ondervond om gepaste vervolgtrajecten te vinden na OKAN. We zagen deze jongeren vaak uit de boot vallen of van de radar verdwijnen”, licht Annemie De Leyn van LIGO toe. “BENO biedt de jongeren een voltijds pakket aan in een veilige schoolcontext. Het traject is erkend als officiële opleiding van de VDAB. Het bestaat uit een oriëntatiejaar waarin jongeren sterker gemaakt worden in Nederlands, wiskunde, ICT en communicatie, in combinatie met een kennismaking met verschillende CVO-beroepsopleidingen zoals fietshersteller, huishoudhulp en horeca. De jongeren leggen hun theoretisch examen voor een rijbewijs af en worden gestimuleerd in het verder ontwikkelen van hun persoonlijke kwaliteiten. Na één schooljaar zijn ze klaar om een beroepsopleiding te beginnen of door te stromen naar de arbeidsmarkt. Een enkeling schreef zich zelfs in in het reguliere secundair Onderwijs. De sterkte van dit project is de samenwerking tussen verschillende partners met elk hun expertise van de VDAB, secundaire scholen, volwassenenonderwijs (Ligo en CVO’s), vzw Arktos, tot Stad Oostende.”

Oostende investeert jaarlijks 13.000 euro in deze werking. “De kracht van LIGO is dat als er vragen komen dat ze bereid zijn om mee naar een oplossing te zoeken. LIGO is op dat vlak een belangrijke partner voor de stad en we zijn als schepen heel trots op het traject dat ze hier afgelegd hebben”, zeggen schepenen Natacha Waldmann en Silke Beirens.