Poperingse studenten weer welkom op Bloksquare

Bloksquare gaat deze winterperiode opnieuw door van zaterdag 21 december tot donderdag 30 januari.

“Van 21 december tot 5 januari zijn er drie locaties waar gestudeerd kan worden, namelijk 80 plaatsen in de gotische zaal en 20 plaatsen in de raadzaal, beide in het stadhuis. Ook zijn er 20 plaatsen voorzien in CC Ghybe” zegt Ewoud Notebaert, schepen van Jeugd. “Vanaf 6 januari tot 30 januari is het enkel nog mogelijk om te studeren in de Gotische zaal in het stadhuis.

Hoger onderwijs

“Bloksquare valt in de studeerperiode voor studenten aan het hoger onderwijs en is dus ook voorzien voor deze studenten. Geïnteresseerden kunnen via de Facebookpagina ‘Bloksquare – Stad Poperinge’ verdere informatie terugvinden.” (LBR)

Info: https://www.facebook.com/groups/265950124808966