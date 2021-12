Poperingse leerlingen helpen digitale kloof verkleinen

De bib van Poperinge is een dubbele samenwerking gestart met het OLVi. Leerlingen van de vijfdes en zesdes in de richting boekhouden-informatica stelden een educatief pakket rond mediageletterdheid samen. Daarnaast ondersteunen de laatstejaars het project ‘Kuj eki help’n’ en helpen met hun expertise de digitale kloof in Poperinge te dichten.

Het educatieve pakket Mediageletterheid werd ontwikkeld in de lessen ICT onder begeleiding van leerkracht Femke Cailliau. Bibmedewerker Bart Debruyne, die recent specifieke mediacoachopleidingen volgde, gaf hiervoor inspiratie en begeleidt mee het traject.

Volgende thema’s komen aan bod: sociale media, online nieuwsgebruik, technostress, enz.

Concreet gaan zeven leerlingen van het laatste jaar boekhouden-informatica en zes leerlingen van het vijfde jaar van dezelfde richting met het pakket aan de slag in lessen die zij zelf geven aan hun iets jongere collega’s van het derde en vierde jaar. Dit wordt ook wel de ‘peer-to-peer’-methodiek genoemd. ‘Peer’ is Engels en betekent ‘gelijke’.

“Voor de bibliotheek is dit een kans om media-expertise te delen en de brug te maken naar een secundaire school. De peer-to-peer-methodiek is zowel voor de derdegraadsleerlingen die les geven als voor de tweedegraadsleerlingen leerrijk en een alternatieve en creatieve manier om aan onderwijs te doen”, zegt schepen Loes Vandromme (CD&V). Dit project is dit najaar gestart en loopt nog tot het einde van het schooljaar.

Kuj eki help’n

Het tweede samenwerkingsproject is bij ‘Kuj eki help’n’, de 1-op-1-hulp bij digitale problemen die intussen goed ingeburgerd is. Zeven leerlingen van het zesde jaar boekhouden-informatica van het OLVi zullen de sessies dit schooljaar een tiental keer mee ondersteunen. De leerlingen bezitten heel wat digitale expertise, voor hen is dit een mooi leertraject waarmee ze hun kennis kunnen inzetten om de digitale kloof te verkleinen.