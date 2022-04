Poperinge viert 30 jaar stedenband met Rixensart

De Hoppestad kent een rijke traditie van verbroederingen. De stad heeft een jumelageband met Wolnzach (Beieren), Zatec (Tsjechië), Hythe (Groot-Brittannië), en Rixensart (Wallonië). Dit jaar – door corona twee jaar uitgesteld – wordt 30 jaar jumelageband tussen Poperinge en Rixensart gevierd.

In de deelgemeentes zijn de verbroederingen met Obterre (Proven), Saint-Victor-De-Buthon (Roesbrugge) en Mézières-en-Brenne (Watou) levendig. En verder zijn er de niet-officiële verbroederingen met De Azkruizen uit Oosterhout, en die met het Duitse Obergrenzebach (brandweer). Ook met enkele Noord-Franse grensdorpen worden nauwe contacten onderhouden (Winnezele, Steenvoorde, Boeschepe, Godewaersvelde).

“Tijdens een zitting van de gemeenteraad van half april 1990 werd goedgekeurd dat Poperinge zich met het Waalse Rixensart zou verbroederen”, zegt de Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

De eerste ontmoetingen en contacten werden gelegd tijdens een Europese ontmoetingsdag in september 1988. Toenmalig PVV-burgemeester van Poperinge Marc Mahieu volgde Europees Recht en dat resulteerde even later in een officiële stedenband tussen Poperinge en Rixensart.

“In 2020 zouden de steden de dertigste verjaardag van die stedenband vieren maar door corona werd dit uitgesteld. Geen afstel echter, want nu kwam een delegatie van Rixensart naar Poperinge. Ter gelegenheid van die dertigste verjaardag heeft Brasserie Le Goupil een ‘Bière de l’Amitié’ gebrouwen. Ze gebruikte daarvoor Poperingse hop”, aldus nog de burgemeester.

Nu kwam de brouwer van dat bier, samen met een delegatie van Rixensart, naar Poperinge om het bier te overhandigen en de dertigste verjaardag van de jumelageband te eren.

