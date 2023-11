Poperinge is pleegzorgstad

In de gotische zaal van het stadhuis ontving schepen Loes Vandromme (CD&V) officieel het label ‘pleegzorgstad’ uit handen van provinciaal coördinator Melanie Louagie. “Poperinge wil een warme en kindvriendelijke stad zijn, die kansen en ondersteuning biedt voor kinderen”, aldus schepen Vandromme.

“Pleegzorg West-Vlaanderen organiseert een gepaste thuisomgeving voor kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Momenteel wachten in onze provincie meer dan 250 van hen op een plekje in een gezin. Poperinge engageert zich net als verschillende andere steden en gemeenten om de organisatie te ondersteunen”, aldus de coördinator.

“Onze stad is al jaren een partner van Pleegzorg, maar pas nu vroegen we officieel het label aan. Poperinge wil een warme en kindvriendelijke stad zijn, die kansen en ondersteuning biedt voor kinderen. Door de samenwerking met Pleegzorg wil de stad het maatschappelijk draagvlak vergroten, zodat alle kinderen kunnen opgroeien in een gepaste thuisomgeving.”

“Onze stad stelt ook neutrale plaatsen ter beschikking, waar de biologische ouders hun kinderen kunnen bezoeken in een veilige omgeving. Dat gebeurt in het stadhuis, of in een van de ontmoetingscentra”, stelde schepen Vandromme.

Wachtlijst

In West-Vlaanderen zijn momenteel meer dan 1.400 pleeggezinnen. Samen vangen zij meer dan 1.700 kinderen en (jong)volwassenen met een beperking op. In Poperinge staan 30 pleeggezinnen in voor de zorg van 37 pleegkinderen en 6 volwassenen met een beperking of psychiatrische problemen.

Het gezin van Hilde Carton, coördinator van de IBO Hopsakee, fungeert als pleeggezin. “Ilan maakt als pleegkind al acht jaar deel uit van ons gezin, naast onze twee eigen zonen. Hij verblijft constant bij ons, het hele jaar door. Wij hebben er alleen maar positieve ervaringen mee”, aldus Hilde. Er is momenteel dringend nood aan extra pleeggezinnen. In onze provincie staan meer dan 250 kinderen en jongeren op de wachtlijst. Poperinge lanceert een oproep voor gezinnen om zich te engageren.

