Poperinge in de ban van carnaval

Het Poperingse carnavalsweekend staat dit weekend op de agenda. Het gaat om een afgeslankte versie, maar mét masjern en de kelnerkoers ‘Paaardong Gaaarçong’. Huidig Prins Carnaval Ditn en hofmaarschalk Pedro I trekken op zondag met de prinsenwagen door het stadscentrum.

Het Poperingse Keikoppencarnaval bestaat dit jaar 55 jaar, maar het feest wordt verplaatst naar de effectief 55ste Keikoppencarnavalsstoet in 2023. Toch hoeven de Poperingenaars niet te wachten om carnaval te kunnen vieren, want een alternatief carnavalsweekend wordt nu al gevierd. Het is de Stadsprins Carnaval van Poperinge Ditn I en Hofmaarschalk Pedro I die het feestweekend op vrijdag 25 maart op gang trekken met een bezoek aan de Poperingse scholen.

Vlak voor de eerste lockdown in 2020 werd Diederik ‘Ditn’ Vanhee verkozen als nieuwe Prins Carnaval. Normaal zou hij samen met zijn hofmaarschalk Pedro op de prinsenwagen pronken tijdens de Keikoppencarnavalsstoet, maar een écht Keikoppencarnaval heeft hij nog niet gekregen. “Na een periode van ondertussen twee jaar ben ik nog altijd heel trots op mijn titel en blijft het nog altijd iets speciaal”, zegt Prins Ditn. “Het carnavalsweekend betekent enorm veel voor mij en mijn Hofmaarschalk Pedro. Uiteindelijk doe je het daarvoor: om je eens te kunnen tonen aan het Poperingse publiek! Ook al is het dit jaar nog zonder stoet. Hopelijk is er volgend jaar opnieuw een stoet, zodat we ons toch nog eens kunnen tonen. Ik hoop ook dat we volgend jaar een volledig carnavalsseizoen kunnen meemaken en dat ik in maart 2023 in schoonheid kan aftreden. Ik wens alle Poperingse carnavalisten een carnavalsweekend vol leute en plezier!”

Daarvoor doe je het, om je eens te kunnen tonen aan het publiek

Op vrijdag geven Prins Carnaval Ditn en Hofmaarschalk Pedro I om 18 uur ook het startschot van de kermis met een ritje op de botsauto’s. De ludieke kelnerkoers ‘Paaardong Gaaarçong’ gaat van start om 19 uur in Kaffee Vooruit in de Ieperstraat en legt zijn gekende traject af richting de Grote Markt. Inschrijven kan de avond zelf in Kaffee Vooruit of vooraf via 0476 33 12 18 en de kostprijs is 3 euro per persoon. Vertrekken kan tot 21 uur en wie na alle opdrachten het meeste vloeistof over heeft op zijn of haar dienblad wint mooie prijzen.

Kekgoai

De Kidz Kei-Jumpnamiddag in JOC De Kouter staat op zaterdag 26 maart om 13 uur op het programma. “Tijdens deze kindernamiddag kunnen alle winnaars van de jaarlijkse tekenwedstrijd hun prijzen komen afhalen. Ook zal er een Kekgoai Corner zijn. Het jubilieumbier Kekgoai is een blond biertje van 5,5 graden dat speciaal werd gebrouwen voor de 55ste verjaardag van het Keikoppencarnaval”, vertelt Lieven Ryckbosch, voorzitter vzw Keikoppencarnaval. Vanaf 19.30 gaan d’Askruizen on tour in café De Snoek. Ze volgen de stadsprins en de hofmaarschalk om met muziek de sfeer en ambiance op te krikken.

Het masjern is een populair evenement tijdens het carnavalsweekend. (foto MD) © DEPESTELE MICHAEL

“Uiteraard mag de jaarlijkse traditie masjern niet ontbreken in het carnavalsweekend. Ook nu kan er op zaterdag en zondag deelgenomen worden.” Inschrijven kan op zaterdag en zondag bij de dienst toerisme op de Grote Markt telkens van 18 tot 21 uur. Masjern kost 3 euro en bij inschrijving krijg je twee consumptiebonnen en een carnavalsbutton. “Deelnemen aan de wedstrijd ‘best verklede feestneus’ kan gratis. Het enige wat je moet doen is op zaterdagavond een bezoekje brengen aan café De Snoek om een foto te laten nemen. Op zondag is het fotomoment in café Britannia. Wie de meeste likes krijgt op de Facebookpagina van het Keikoppencarnaval wint de wedstrijd. Ook de vakjury bekroont enkele mooie deelnemers.” De deelnemende horecazaken zijn De Vismarkt, l’Esperance, café Britannia, café De Snoek, Kaffee Vooruit en St. Georges.

Op zondag 27 maart is er ook om 14 uur de prijsuitreiking van de Keikoppencarnavalswandeling en de kelnerkoers Paaardong Gaaarçong op de pui aan het stadhuis. De prinsenwagen trekt aansluitend, onder leiding van Ut Kaaiendonks Kepelleke ‘d’Askruizen uit Oosterhout door het stadscentrum, zodat stadsprins Ditn I en Hofmaarschalk Pedro I de inwoners kunnen begroeten. Meer informatie over het carnavalsweekend vind je op www.keikoppencarnaval.be.