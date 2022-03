Poperinge en Boeschepe sluiten overeenkomst voor droomplein Abele

De Poperingse burgemeester Christof Dejaegher en Luc Van Inghelandt, burgemeester van Boeschepe, hebben de samenwerkingsovereenkomst tussen Poperinge en Boeschepe ondertekend voor de realisatie van het droomplein.

Het bewonersplatform van Abele zet zich al enkele jaren in om een ontmoetingsplaats in het dorp te creëren voor alle Nederlandstalige en Franstalige inwoners. Enkele weken geleden werd de eerste spadesteek voor het Droomplein georganiseerd onder de vorm van een haagplantdag.

Het toekomstige droomplein van bewonersplatform van het grensdorp Abele strekt zich uit over de landsgrens heen. “Het gedeelte aan Belgische zijde laat nog even op zich wachten, door onverdeeldheid tussen de erfgenamen die het terrein bezitten. Voor de Franse zijde werden intussen wel al plannen gemaakt. In het kader van het Interreg-programma Partons 2.0 en op initiatief van het bewonersplatform kregen de Abelenaars inspraak in de ontwikkeling van het droomplein en de ontmoetingstuin op het grondgebied van Boeschepe. Poperinge en Boeschepe bieden ondersteuning”, zegt schepen Ben Desmyter (CD&V).

Landschap centraal

“Alle partners willen met dit plein de inwoners van Abele, jong en oud, Nederlands- en Franstalig, elkaar laten ontmoeten in een speelse en natuurlijke ontspanningsruimte, waar ook culturele evenementen kunnen plaatsvinden. Op een terrein van 3600 m² in de Rue du Cassel, op Frans grondgebied achter en naast de kerk, komen verschillende zones: een picknickplaats, een gemeenschappelijke tuin, een speel- en petanqueterrein en een natuurontdekkingsgebied. De kwaliteit van het landschap staat centraal.”

De plannen voor een educatieve vijver werden voorlopig uitgesteld. Stad Poperinge voert enkele werkzaamheden uit en legt onder andere het petanqueplein aan.

Het bewonersplatform van Abele en de gemeente Boeschepe investeren in materiaal, zoals banken, omheining en beveiliging. Het samenwerkingsovereenkomst tussen Poperinge en Boeschepe bevat afspraken over de inrichting van de site, de onderhoudstaken en de rol van het bewonersplatform en de inwoners van Abele. “De overeenkomst geldt voor 10 jaar en kan verlengd worden. Het bewonersplatform is als mede-investeerder een geassocieerde partner en wordt actief betrokken.”