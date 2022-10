Poperinge denkt aan haar studenten, ook tijdens de energiecrisis: “We zorgen ervoor dat de studenten hun plekje krijgen”

De huidige energiecrisis en de hoge energiekosten zijn bij iedereen voelbaar. Het Poperingse stadsbestuur stelde enkele weken geleden een pakket maatregelen voor om zowel op lange als op korte termijn energie te sparen. “Onze studenten mogen gerust zijn: Bloksquare komt terug”, zegt schepen van Jeugd Ben Desmyter (CD&V).

De stad Poperinge voorziet al enkele jaren bloklocaties waar studenten in alle stilte kunnen studeren. Bloksquare is ondertussen een gekend begrip in de Hoppestad. “Ondanks de huidige energiecrisis en de hoge energiekosten zullen we bloklocaties voorzien voor onze studenten. Vanaf de kerstvakantie tot eind januari zullen de Poperingse studenten terecht kunnen op verschillende locatie”, zegt schepen van Jeugd, Ben Desmyter (CD&V).

Kerken geen optie

“Om te starten openen we drie locaties. In het stadhuis zal dat de Gotische zaal en de raadzaal zijn. Vorig jaar was het dienstencentrum Deken De Bolaan ook een blokplaats, maar dit jaar gaan we op zoek naar een andere locatie. Het dienstencentrum is geen optie. Het gebouw heeft niet de beste infrastructuur, toch niet met deze hoge energiekosten. Daar zou de warmte buiten waaien”, aldus Desmyter. “We kijken wat onze opties zijn. Welke recent gerenoveerde lokalen er een mogelijkheid zijn en waar we nog plaats hebben. JOC De Kouter heeft bijvoorbeeld een betere isolatie. Onze kerken zijn ook geen optie, want zij worden nu ook geconfronteerd met gigantische afrekeningen. We zorgen ervoor dat de studenten – en we streven opnieuw naar zo’n 130 studenten – hun plekje krijgen om te studeren.”

Inschrijven

En wat met de verwarming? “Die zal ingesteld worden op de nieuwe basistemperatuur van 19°C. De temperatuur in alle gebouwen is twee graden omlaag. Bureauruimtes komen zo op 19°C, dus de bloklocaties ook. De groep zal ervoor zorgen dat het lokaal ook wat opwarmt”, aldus schepen Desmyter.

Studeren zal zoals andere jaren kunnen van 8 tot 22 uur. “Specifiek werd nog niet afgesproken dat er vooraf zal moeten ingeschreven worden, maar met op voorhand reserveren hebben we wel een goede ervaring. De plaatsen voor Bloksquare zijn beperkt en door op voorhand in te schrijven vermijden we dat sommige studenten geen plaats hebben. Daarnaast zal het ook interessant zijn om op voorhand te weten op welke momenten er heel weinig studenten zullen zijn. De concrete details worden nog afgesproken.”