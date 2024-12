Pop-up indoor skatepark in de Hoppestad: “Met initiaties en een skatecontest”

De Maeke Blydezaal en JOC De Kouter in Poperinge worden tot dinsdag 31 december omgebouwd tot een indoor skatepark. Van 17 tot 22 december kan je terecht in JOC De Kouter en van 23 tot 31 december in de Maeke Blyde. “Iedereen is welkom, of je nu al 60 jaar ervaring hebt of nog nooit op een skateboard hebt gestaan”, zegt Emma Lips van jeugddienst Poperinge.

“Er tijdens de koude dagen terug binnen geskate worden. Van 17 tot en met 22 december kan je gratis terecht in JOC De Kouter. Van 23 tot 21 december kan er geskate worden in de Maeke Blyde. Dan betaal je vijf euro voor de volledige periode. Skaten kan telkens van 10 tot 18uur. Op vrijdag is er avondskate tot 21 uur. Wie geen skateboard heeft, kan er een lenen van ons”, klinkt het Emma Lips van de Poperingse jeugddienst.

“De Maeke Blyde is de ideale locatie voor het skatepark, maar omdat die volgende week nog bezet is, kunnen we er pas vanaf 23 december in. Om de skaters toch een locatie aan te bieden vanaf ze klaar zijn met de examens, wordt de Kouter opengesteld. In de Maeke Blyde huren we een halfpipe en zijn er enkele activiteiten waarbij wij betalen voor vrijwilligers en lesgevers. Om die kosten te dekken vragen we 5 euro voor de negen dagen Maeke Blyde.”

Girls only

Er staan tal van activiteiten op het programma waaronder initiaties, een skatecontest, een kindervoormiddag… “Iedereen is welkom, of je nu al 60 jaar ervaring hebt of nog nooit op een skateboard hebt gestaan. We lenen ook skateboards uit en bieden lessen aan voor degene die nog nooit op een skateboard hebben gestaan, legt Emma Lips uit.

“Als de skaters even willen uitrusten of er zijn niet-skaters die zich willen bezighouden, dan hebben we een PS5 en Xbox ter beschikking. Bij de kindervoormiddag laten we enkel kinderen jonger dan 12 jaar toe. Dit om het allemaal wat minder intimiderend te maken. Met die reden organiseren we ook een ‘girls only’ voormiddag op 30 december.”