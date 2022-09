Pop- en rockkoor Giocoso gaat enthousiast van start

Het nieuwe Kuurnse pop- en rockkoor Giocoso heeft vorige week zijn eerste repetitie gehouden. 25 enthousiastelingen kwamen erop af. Het idee voor het koor rijpte tijdens de coronalockdown. “Ik hoorde mensen zomaar zingen. Er was bij de bevolking een groot gemis”, zegt Johan Hugelier, mede-initiatiefnemer.

Het nieuwe geesteskind van Johan Hugelier, Caroline Vanderheeren en Lien Vanhauwaert heeft een vliegende start genomen: op de eerste bijeenkomst, op maandag 5 september in de Centrumschool, daagden 25 mensen tussen 20 en 65 jaar op. Het ging er meteen vrolijk aan toe: na een korte kennismaking vloog Lien Vanhauwaert er meteen in, aan de piano. Lien maakte vijf jaar deel uit van het bekende koor Scala, richtte in 2015 een Kuurns kinderkoor op, en is nu leerkracht zang aan het HAP Harelbeke.

Een groot gemis

“Zoals onze naam verklapt, zijn wij geen koor dat klassieke kerkgezangen brengt”, zegt Johan Hugelier. Vijftig jaar geleden was hij lid van het Kuurnse Knapenkoor, en het idee voor een nieuw koor kwam bij hem op tijdens de coronalockdown. “Die legde een groot gemis bloot bij de Kuurnse bevolking: heel wat mensen gingen namelijk zomaar aan het zingen, merkte ik, en dat zette mij aan het denken hoe ik dat gemis uit de wereld kon helpen. Caroline en Lien en ik besloten een nieuw koor op te richten: het pop- en rockkoor Giocoso, wat Italiaans is voor ‘vrolijk’. Via de sociale media en mond-tot-mondreclame verspreidden we ons initiatief, en al snel hadden we een mooi groepje leden samen.”

Zin? Kom af!

Aan ambitie ontbreekt het de oprichters van Giocoso alvast niet. Ze willen op optredens een zo gevarieerd mogelijk programma kunnen aanbieden, met liedjes uit verschillende muziekgenres.

“Het repertoire dat Giocoso wil brengen varieert tussen gospel en pop- en filmmuziek”, zegt Caroline Vanderheeren. “En iedereen is welkom. Als je aan onze leden vraagt waarom ze zijn afgekomen, dan zeggen ze: voor het amusement, ter ontspanning, voor het sociaal contact, om deel van een groep te kunnen zijn, enzovoort. Het maakt dus niet uit. Je moet ook geen muziek kunnen lezen. Maar dat is natuurlijk wél mooi meegenomen. Ik doe alvast een warme oproep naar iedereen die zich een gedreven zanger of zangeres voelt: kom af.”

Wie lid wil worden of gewoon wat meer informatie over de repetities wil, kan een mailtje sturen naar caroline.vanderheeren2@telenet.be. (BRU)