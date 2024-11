Pompgebouw Meetkerkse Moeren wordt ingericht als erfgoedsite: Knap staaltje technisch vernuft

De provincie start dit najaar de werken op voor de restauratie van het historische pompgebouw in Meetkerke. Bedoeling is om de site daarna te ontsluiten voor het publiek.

Het voormalig pompgemaal, dat ooit een belangrijke rol speelde bij het ontstaan van de Meetkerkse Moeren, bevindt zich langs de Biezenstraat op een honderdtal meter van de Poldermolen. Het bakstenen gebouw is samen met de technische installaties beschermd als monument, en dat monument ligt pal aan een fietsroute. De provincie, die het gebouw in erfpacht kreeg van de Nieuwe Polder van Blankenberge, wil het daarom laten inrichten als bezoekerscentrum.

Materiële getuige

Het geheel heeft een historische waarde omdat het een materiële getuige is van de geschiedenis van de Meetkerkse Moeren, waar al eeuwenlang wordt geëxperimenteerd met verschillende systemen van droogmaling. De ‘Moere van Meetkerke’, een voormalige turfwinning, werd aan het begin van de 17deeeuw drooggelegd. Daarvoor werd oorspronkelijk gebruikgemaakt van een windmolen met scheprad, dat het water uit de Moere verpompte naar het stelsel van de Blankenbergse Vaart. In de 19deeeuw werd de molen vervangen door een pompgemaal, aangedreven door een stoommachine op kolen. Rond 1930 werd deze op haar beurt weer vervangen door een dieselmotor, nog later kwam er een elektrisch aangedreven pomp. Ten tijde van de ruilverkaveling Houtave werd het pompgemaal ‘De Katte’ geïnstalleerd. Dat verpompt het water nog steeds naar het kanaal Brugge-Oostende in plaats van naar de Blankenbergse Vaart. Het pompgemaal is sindsdien niet meer in werking, maar heeft naast zijn historische ook een grote industriële waarde. De provincie wil het historisch pompgebouw nu dus restaureren en inrichten als een klein bezoekerscentrum, met informatie over het waterbeheer in de polders en de geschiedenis van de Meetkerkse Moeren. Het is immers een knap staaltje technisch vernuft, dat mooi de evolutie aantoont op vlak van de waterbemaling.

Het project maakt deel uit van het ruimerelandinrichtingsplan Oudlandpolder I, dat afgelopen zomer groen licht kreeg van de Vlaamse regering. Voor de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en partners betekende dit het startschot voor de realisatie van zeven deelprojecten in Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan en Zuienkerke die de omgevingskwaliteit verbeteren en de Oudlandpolder klaar maken voor de klimaatuitdagingen van de toekomst. Zo wordt er via het deelprojectUitkerkse Polder Oostgewerkt aan een klimaatrobuust waterpeilbeheer in de Uitkerkse Polder, en worden er park- en buffergebieden aangelegd in de zone tussen het verstedelijkte kustgebied en de polders. Voor Bredene spreken we dan over het Parkbos Vicogne, in Blankenberge gaat het over een ‘groene rand’ van 3,3 hectare richting de Uitkerkse Polder.

Fietssnelweg

Via het deelprojectDuinbossen De Haanwordt een beter bezoekersonthaal georganiseerd met de herinrichting van de parkeerzone Zwarte Kiezel en de restauratie van het pomphuis Duinbossen als onthaalpunt. Via het deelprojectTwee Speyen, een historische sluis op Brugs grondgebied, wordt dan weer de belangrijkste waterinlaat van de Oudlandpolder gerestaureerd, gemoderniseerd en ingericht als knooppunt in het wandel- en fietsnetwerk. Via het deelprojectOnthaalpoort Zwankendamme ten slotte, wordt de toegang tot het dorp Zwankendamme verkeersveiliger ingericht en de doortocht van de fietssnelweg F31 (Brugge-Zeebrugge) verbeterd. Voor het volledige landinrichtingsproject wordt een budget van 16 miljoen euro uitgetrokken.