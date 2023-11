Politie Westkust neemt voertuig in dienst speciaal voor drones: “Zorg voor meer veiligheid”

Politiezone Westkust (De Panne/Koksijde/Nieuwpoort) neemt een nieuw voertuig in dienst dat speciaal ontworpen is voor de werking met drones. Het voertuig is uitgerust met de nieuwste technologieën en kan omgebouwd worden tot mobiel commandocentrum. “Zo zorgen we voor meer veiligheid”, zegt voorzitter van het politiecollege Marc Vanden Bussche.

Het nieuwe voertuig dat speciaal ontworpen is voor droneteams is uniek in de regio. “Het nieuwe voertuig is volledig naar onze wens gebouwd en naar onze noden uitgerust zodat ons droneteam nog beter, sneller en performanter kan werken”, meldt politiezone Westkust.

“De terreinwagen kan worden omgebouwd tot een mobiel commandocenter. Dankzij het ingebouwde scherm streamen we live beelden en sturen we deze door naar verschillende partners, de kofferruimte is volledig ingedeeld op maat van de drones en de wagen is uitgerust met speciale belichting, Starlink en 5G router. Het droneteam van PZ Westkust beschikt op dit moment over negen drones: één oefentoestel en acht toestellen om effectief op het terrein in te zetten. De drones helpen ons bij evenementen, bij verdwijningen, verkeershandhaving, gerechtelijke vaststellingen, in de strijd tegen transmigratie, … Samen met collega’s van politiezones Polder, Vlas en RIHO is het WVL4-droneteam permanent beschikbaar.”

Meer veiligheid

Voorzitter van het politiecollege PZ Westkust en burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche is tevreden. “In 2019 waren we één van de eerste politiezones die drones inzetten. We staan niet stil en blijven inzetten op innovatie. Dankzij UK Borderforce – dat deze dronewagen volledig financierde – beschikken we over een voertuig van topkwaliteit dat volledig naar onze wens is gebouwd en is uitgerust met de nieuwste technologieën. Zo zorgen we voor nog meer veiligheid in Koksijde, De Panne en Nieuwpoort.” (JH)