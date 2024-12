Politie Oostende waarschuwt: “Gebruik geen vuurwerk of bommetjes”

De voorbije maanden ontving Politie Oostende opvallend veel meldingen van overlast veroorzaakt door (knal)vuurwerk en pyrotechnisch materiaal op het openbaar domein. Nochtans is het afsteken van deze producten verboden. Met de feestdagen om de hoek waarschuwt Politie Oostende zowel voor het bezit als voor de risico’s verbonden aan het afsteken van vuurwerk. De politie zal dan ook extra alert zijn en houdt gepast toezicht.

De laatste tijd lopen er bij Politie Oostende alsmaar vaker meldingen binnen van burgers die wijzen op overlast veroorzaakt door luide knallen van vuurwerkbommen. Het gaat daarbij om vuurwerktypes waarvan de ver- en aankoop in België verboden is. Sinds 21 september noteerde de politie over het hele grondgebied van de stad precies 21 meldingen. Die situeren zich in groenzones, zoals het Maria-Hendrikapark of het Professor Jean Bourgainpark en evenzeer in dichtbevolkte wijken en straten. In vijf gevallen kon de politie de overtreders controleren en bij één voorval waren er tien jongeren betrokkenen. GAS-boetes voor het onwettig afsteken van vuurwerk zonder toestemming van het stadsbestuur, kunnen oplopen tot 250 euro voor meerderjarigen of 175 euro voor zij die de volle leeftijd van 14 hebben bereikt.

Duidelijke boodschap

Politie Oostende wil nu een niet mis te verstane boodschap uitsturen. “Enerzijds is het eenvoudigweg verboden om zonder toestemming op het openbaar domein (knal)vuurwerk of ander pyrotechnisch materiaal te ontsteken. Bovendien veroorzaakt het flink wat geluidshinder voor omwonenden en dieren. Wie toch wordt betrapt, riskeert een boete”, benadrukt korpschef Philip Caestecker. “Anderzijds zijn er ook grote gezondheidsrisico’s verbonden aan het afsteken van illegaal vuurwerk. Er zijn verhalen genoeg bekend van gebruikers die gehoorschade oplopen, vingers kwijtspelen of brandwonden oplopen. Vuurwerk is géén speelgoed. Wanneer letsels veroorzaakt worden, kunnen ook zware schadevergoedingen opgelegd worden aan de daders. Laat het gebruik over aan de erkende professionals. We roepen ouders van jongeren ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun kinderen te wijzen op de gevaren.” De politie laat ook weten in de eindejaarsperiode gepast toezicht te houden op het bezit en afsteken van vuurwerk.

Campagne

Voor de eindejaarsperiode 2023 werden in totaal 139 slachtoffers van vuurwerk opgetekend, zo laat de FOD Economie weten. De federale overheidsdienst pakt ook dit jaar weer uit met de campagne ‘Verknal uw feest niet’ en ‘We wensen u het #Knallerbeste’. Op de website www.knallerbeste.be staan aanvullende tips en aanwijzingen wat wel en wat niet kan. Politie Oostende ondersteunt de campagne en zal via sociale media de afradende boodschap mee uitdragen.