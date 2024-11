Poetsdame Marijke Perquy gaat met pensioen

Marijke Perquy werd door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet omdat ze bijna dertig jaar poetsdame is geweest voor het OCMW. “Marijke startte bij onze poetsdienst op 7 september 1995 en heeft haar job al die jaren met veel zorg en toewijding gedaan. Ze had oog voor detail en kon van een huis weer een thuis maken. Het woord ‘poetsdame’ lijkt kortom wel voor Marijke uitgevonden”, aldus schepen Noël Delaere, die haar niet alleen bedankte voor haar harde werk en inzet. “Ook voor je enthousiasme en je positieve energie, je luisterend oor en vriendelijkheid waren jouw cliënten je heel dankbaar. Ik wil je in naam van het OCMW en nog zoveel anderen bij wie je actief was van harte feliciteren met je pensioen.” (foto WK)