Plopsa is eerste Belgische pretpark met een Monopoly-spel

De Plopsa Group heeft nu zijn eigen Monopoly-spel. Voor Groep 24 is het zelfs de allereerste keer dat ze een Monopoly-spel maakten rond een Belgisch pretpark. Op dit Monopoly-spel prijkt niet enkel Plopsa De Panne, maar ook alle parken in binnen- en buitenland van de Plopsa Group.

Pieter De Wulf van Groep 24 was bijzonder trots dit Monopoly-spel te mogen voorstellen op de kiosk in Plopsaland De Panne. Steve van den Kerkhof, ceo Plopsa: “Vroeger speelde ik als kind met Monopoly. Ik had nooit gedacht dat ik ooit mijn eigen Monopoly-spel zou kunnen spelen. Ik ben superblij dat al onze parken erop staan. Ik kijk al uit naar – zoals bij een boek – een tweede of derde herdruk. Ik denk dat je zal schrikken wat er tegen dan al veranderd zal zijn. Dank aan Sebastien en zijn team om zich daarvoor in te zetten.”

Attracties verkopen

Het nieuwe Monopoly-spel kent hetzelfde speelconcept: kopen en verkopen. Alleen doe je dat in deze versie niet met winkelstraten, maar wel met de beste, leukste en spannendste attracties uit de Plopsa-parken, dus niet enkel Plopsa De Panne.

“Op die manier leert de speler ook eens parken uit het buitenland of nieuwigheden ontdekken”, zegt de Plopsa Group. “Zo zijn er bijvoorbeeld attracties uit het Duitse Holiday Park en het Poolse Majaland in het spel opgenomen. Ook de Belgische parken en hun attracties passeren de revue, zoals glijbanen uit Plopsaqua, de stoeltjeslift uit Plopsa Coo en de SuperSplash uit Plopsaland De Panne.”

Pieter De Wulf vult aan: “Vorig jaar in september organiseerden we een poll. De attractie met de meeste stemmen kreeg ook een plaatsje op het bord. Dat werd met vlag en wimpel The Ride to Happiness.”

Ieder park zijn kleur

Het speelbord werd ingedeeld volgens kleur. Ieder park heeft zijn eigen kleur. De bruine attracties (straten uit het originele spel) zijn er allemaal uit het gloednieuwe Plopsa Station Antwerp. De allerduurste attracties, de donkerblauwe, zijn de Expedition Geforce en Sky Scream rollercoasters uit het Duitse Holiday Park.

De vier stations uit de klassieke editie zijn aangepast naar haltes van het legendarische treintje uit Plopsaland De Panne, namelijk de Plopsa Express. Er werd ook aandacht geschonken aan de waterzuiveringsinstallatie en de warmtekrachtkoppeling uit de Plopsa Group. De uitgave is tweetalig Nederlands/Frans om ook de vele Franstalige bezoekers en fans van de Plopsa-parken te bedienen. (PADI)

Monopoly Plopsa is beschikbaar in de handel, online of in de shop van Plopsaland De Panne. Alle verkooppunten zijn terug te vinden op www.monopolyplopsa.be. Prijs: 50 euro.